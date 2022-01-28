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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Iphone'larda “hamile erkek” polemiği

Iphone'larda “hamile erkek” polemiği

iOS 15.4 güncellemesiyle iPhone telefonlara yeni emojiler gelecek. Emojiler arasında hamile bir adamın yer alması ise tartışmalara neden oldu.

3 Saat Önce
2022-01-28 15:41:40
Iphone'larda “hamile erkek” polemiği

Apple yeni iOS 15.4 güncellemesinin beta versiyonunu yayınladı ve geliştiriciler bu güncellemede 37 yeni emojinin geleceğini açıkladı.

Eriyen surat, selamlama ve farklı el hareketlerinin arasında en dikkat çekicisi ise hamile adam emojisi oldu. Bazı Twitter kullanıcısı “hamile adam” emojisine tepki gösterdi.

İşte yeni güncelleme ile gelecek yeni emojiler

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