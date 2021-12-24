iPhone indirim mi geldi? iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone kaç TL indirim geldi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple döviz kurunda yaşanan sert gerileme sonrası fiyatlarında indirime gitti. iPhone almayı düşünen vatandaşlar bu gelişme üzerine iPhone indirim mi geldi? iPhone kaç TL indirim geldi? iPhone 13 ne kadar oldu? Apple Türkiye hangi ürünlerine indirim yaptı? sorularını sormaya başladı. Apple geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası fiyatlarında artışa gitmişti. Peki iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 ne kadar oldu?

Apple, Türkiye'den flaş indirim kararı geldi... Apple geçtiğimiz hafta fiyatlarına zam yapmıştı. Piyasada yaşanan son gelişmelerden sonra dolar kurunda hızlı bir düşüş meydana geldi. Bu gerileme sonrasında ilk indirim kararı Apple'dan geldi. Apple fiyatlarında iyi bir indirim yaptı. iPhone almayı düşünen vatandaşlar bu gelişme üzerine iPhone indirim mi geldi? iPhone 13 ne kadar oldu? Apple Türkiye hangi ürünlerine indirim yaptı? sorularını sormaya başladı. Peki iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 ne kadar oldu? İşte Apple ürünlerine gelen indirim...

iPhone indirim mi geldi?

Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatları düştü. Apple geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası fiyatlarında artışa gitmişti.

iPhone 13 ne kadar oldu?

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zam ile iPhone 13'ü 19bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu bu ürünün yani iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

İndirim kararı sonrası iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.

iPhone 13 Pro, ilk zamla 15 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye, geçen hafta yapılan zam ile 28 bin 999 TL olmuştu.

iPhone kaç TL indirim geldi?

Apple Türkiye iPhone fiyatlarına dolar kurunda sert düşüş sonrası indirim yaptı. İndirim oranı yüzde 25'i buldu. Bazı ürünlerde indirim 8 bin liraya kadar çıktı. İşte iPhone güncel fiyatları;

IPHONE SE

iPhone SE 64 GB: 10.499 TL

iPhone SE 128 GB: 11.499 TL

IPHONE 11

iPhone 11 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 128 GB: 14.999 TL

IPHONE 12 MINI

iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL

IPHONE 12

iPhone 12 64 GB: 19.499 TL

iPhone 12 128 GB: 20.499 TL

iPhone 12 256 GB: 22.499 TL

IPHONE 13 MINI

iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL

IPHONE 13

iPhone 13 128 GB: 21.499 TL

iPhone 13 256 GB: 23.499 TL

iPhone 13 512 GB: 27.499 TL

IPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro 128 GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 38.999 TL

IPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 41.999 TL

Apple Türkiye hangi ürünlerine indirim yaptı?

İndirim kararı sonrası Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

Geçen zamla birlikte 359 TL'ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.

Apple hakkında

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir.İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır. Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur. 29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.