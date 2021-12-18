Iphone fiyatları ne kadar oldu? En ucuz Iphone kaç lira?

Iphone fiyatına ne kadar zam geldi? Döviz fırladı, Iphone zıpladı. Döviz kuru karşısında fiyat revizesine giden Apple şirketi yeni fiyatlarıyla dikkati çekiyor. 10 bin 499 liradan 41 bin 999 liraya kadar Iphone var....

Döviz fırladı, Iphone zıpladı. Döviz kuru karşısında fiyat revizesine giden Apple şirketi yeni fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

10 bin 499 liradan 41 bin 999 liraya kadar Iphone var....

Türkiye'nin ithalatında en önemli ürünlerden birini otomobil oluştururken bir diğer önemli kalem ise akıllı telefonlar. Türk tüketicisinin rağbet gösterdiği Iphone ise Apple şirketinin amiral gemisi konumunda. Önemli bir satış ağırlığına sahip Apple şirketi Türkiye destinasyonunu önemli bir lokasyon olarak görmekte.

Ülkemizde ithalat eksenli döviz kurundaki hareketilikten kaynaklı fiyat artışlarından da en çok etkilenen akıllı telefonlar oldu. Iphone fiyatları da bu çerçevede katlanarak yeni rakamlara erişti.

Iphone zammı fiyatı zıplattı

ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyat listesini 26 Kasım itibarıyla revize etmek durumunda kalmıştı. Firma, 18 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere bir zam kararı daha aldı. Bu zamlarla en ucuz iPhone modeli 10 bin 499 liraya, en pahalı model ise 41 bin 999 liraya yükseldi.

Iphone fiyatları ne kadar oldu?



IPHONE SE

iPhone SE 64 GB: 10.499 TL

iPhone SE 128 GB: 11.499 TL

IPHONE 11

iPhone 11 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 128 GB: 14.999 TL

IPHONE 12 MINI

iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL

IPHONE 12

iPhone 12 64 GB: 19.499 TL

iPhone 12 128 GB: 20.499 TL

iPhone 12 256 GB: 22.499 TL

IPHONE 13 MINI

iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL

IPHONE 13

iPhone 13 128 GB: 21.499 TL

iPhone 13 256 GB: 23.499 TL

iPhone 13 512 GB: 27.499 TL

IPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro 128 GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 38.999 TL

IPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 41.999 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.