iPhone 14 tasarımı nasıl? iPhone 14 kalın mı ince mi, daha mı ağır? iPhone 14 nasıl olacak?

Apple kullanıcıları iPhone 14’ün ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 kalın mı, ne kadar ağır? iPhone 14 tasarımı nasıl olacak? iPhone 14 satış tarihi ne zaman?

Apple kullananlar İPhone 14'ü heyecanla bekliyorlar. İPhone 14'ün çıkış tarihini merak eden tekno severler İPhone 14'ün tasarımını da araştırıyorlar. İPhone 14 çıkış tarihi belli oldu mu? İPhone 14 tasarımı belli mi? İPhone 14 inceliği nasıl? İPhone 14 kaç gram? İşte tasarımı sızan İPhone 14'ün tasarımı…

Eylül ayında piyasada satışa hazırlanan iPhone 14'ün tasarımı ve teknik bilgileri internet üzerinden sızdırıldı. IPhone 14 Pro Max'in ebatlarını ve tasarımını açığa çıkaran teknik çizimler sızdırıldı.

Önümüzdeki eylül ayında Apple takipçilerine tanıtılması planlanan iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri internete sızdı. Yayımlanan çizimler iPhone 14'ün tasarımı ve boyutlarıyla ilgili bilgi veriyor.

iPhone 14 boyutları nasıl?

Yayınlanan teknik çizimlere bakılırsa iPhone 14 Pro Max boyutları, 160.71 x 78.58 x 7.85 mm boyutlarına sahip olacak. Kamera ünitesinin de eklenmesi ile birlikte akıllı telefonun kalınlığı 12.02 mm'ye ulaşacak. Çizimlerde delikli ekran detayı da gözden kaçmıyor.

iPhone 14 Pro Max ne kadar ağır?

iPhone 14 Pro Max ağırlığı, aktarılan bilgilere göre iPhone 13 Pro Max'ten daha fazla olacak. Ayrıca bu seride daha büyük bir kamera ünitesi ile karşı karşıya kalınacak.

iPhone 14 Pro Max'in ağırlığı, 240 gram ağırlığında olan iPhone 13 Pro Max'ten biraz daha ağır olması tahmin ediliyor.

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