Iphone 14 tanıtım tarihi | Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı

Iphone 14 tanıtım tarihi | Kullanıcıları tarafından merakla beklenen iphone 14'ün tanıtım tarihi açıklandı. Peki Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen iphone 14 özellikleri ve tanıtım günleri!

Kullanıcıları tarafından merakla beklenen iphone 14'ün tanıtım tarihi açıklandı. Peki Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen iphone 14 özellikleri ve tanıtım günleri!

Iphone 14 tanıtım tarihi

İlgiyle takip edilen iPhone 14 için Mark Gurman açıklama yaptı. Gurman, Apple'ın sonbahar dönemindeki ilk etkinliğin 7 Eylül Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Beklenen global satışı ise 16 Eylül'de başlayacak.

iphone hangi modeller tanıtılacak?

iphone bu yıl 4 serisiyle karşımıza çıkacak. Tanıtılacak olan iphone 14 modelleri; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak.

iphone 14 özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170

Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: Yok

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Video Kaydı: 4K / 1080p

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: Var

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Face ID

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh

Kablolu Şarj: 00W

Kablosuz Şarj: 00W

Yazılım: iOS 16 .