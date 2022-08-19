Iphone 14 tanıtım tarihi | Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı
Iphone 14 tanıtım tarihi | Kullanıcıları tarafından merakla beklenen iphone 14'ün tanıtım tarihi açıklandı. Peki Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen iphone 14 özellikleri ve tanıtım günleri!
2022-08-19 11:53:21
Kullanıcıları tarafından merakla beklenen iphone 14'ün tanıtım tarihi açıklandı. Peki Türkiye'ye iphone 14 ne zaman gelecek? iphone 14 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen iphone 14 özellikleri ve tanıtım günleri!
Iphone 14 tanıtım tarihi
İlgiyle takip edilen iPhone 14 için Mark Gurman açıklama yaptı. Gurman, Apple'ın sonbahar dönemindeki ilk etkinliğin 7 Eylül Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Beklenen global satışı ise 16 Eylül'de başlayacak.
iphone hangi modeller tanıtılacak?
iphone bu yıl 4 serisiyle karşımıza çıkacak. Tanıtılacak olan iphone 14 modelleri; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak.
iphone 14 özellikleri
Ekran Boyutu: 6.1 inç
Ekran Teknolojisi: OLED
Ekran Çözünürlüğü: 2.532 x 1.170
Piksel Yoğunluğu: 460 ppi
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic
İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)
Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB
MicroSD Kart Slotu: Yok
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
Video Kaydı: 4K / 1080p
Ön Kamera: 12 MP
Hücresel: 5G / 4G
Wi-Fi: Wi-Fi 6E
Bluetooth: Var
NFC: Var
Kızılötesi: Yok
Güvenlik: Face ID
Suya Dayanıklılık: IP68
Batarya Kapasitesi: 3.095 mAh
Kablolu Şarj: 00W
Kablosuz Şarj: 00W
Yazılım: iOS 16 .
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