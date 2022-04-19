iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak? Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran görseller Çin'de sosyal medyaya düştü. Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 14'e ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdı. Görsel iPhone 14 modelinin boyut özelliklerini de gözler önüne serdi. İnternete düşen görsel ile birlikte cihazların kamera tasarımlarını ve ekran boyutları da belli oldu. Ülkemizde de iPhone 14 sosyal medyada TT oldu. Peki iPhone 14 kaç TL'den satışa çıkacak? Fiyatı belli oldu mu?

iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak? Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran görseller Çin'de sosyal medyaya düştü. Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 14'e ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdı. Görsel iPhone 14 modelinin boyut özelliklerini de gözler önüne serdi. İnternete düşen görsel ile birlikte cihazların kamera tasarımlarını ve ekran boyutları da belli oldu. Ülkemizde de iPhone 14 sosyal medyada TT oldu. Peki iPhone 14 kaç TL'den satışa çıkacak? Fiyatı belli oldu mu?

Cep telefonu almayı düşünenlerin kafasını karıştıran bir görsel Çin sosyal ağı Weibo'da paylaşıldı. Ortaya çıkan göresellerin Aplle'ın yeni modeli iPhone 14'e ait olduğu iddia edildi. iPhone 14'ün üretim kalıplarının görselleri olduğu iddia edilen fotoğraflar dünyada hızla yayıldı. iPhone 14 kalıpları olduğu iddia edilen görseller iPhone'u boyutlarına ve yenilenen kameraları hakkında detayları da barındırıyor.

iPhone 14 fiyatı ne kadar?

iPhone 14 fiyatı henüz elirlenmedi. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde iPhone 14'e dair fiyatlama henüz yapılmadı. Ancak son gelecek modelin ülkemizde satılan en pahalı iPhone modeli olması bekleniyor.

iPhone 14 çıktı mı? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak?

iPhone 14 henüz piyasaya sürülmedi. iPhone 14'ün üretim hattı görselleri de henüz paylaşılmadı. iPhone 14'ün piyasaya çıkması için önünde uzun bir yol var. Apple'ın iPhone 14 ile birlikte 4 farklı b oyutta modelin piyasaya çıkması bekleniyor. (iPhone 14 ve iPhone 14 Pro) ve diğer ikisi 6.7 inçlik modeller (iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max).

iPhone 14 kaç TL?

iPhone 14'ün fiyatlamasına dair henüz açıklama gelmedi. Zira bunun için henüz çok erken. Yeni model iPhone'un piyasaya çıkmasına henüz aylar olduğu beliritiliyor.

iPhone hakkında

iPhone, Apple tarafından tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet özelliklerini destekleyen akıllı telefondur. İlk modeli eski Apple CEO'su Steve Jobs tarafından 29 Haziran 2007'de tanıtılmıştır

iPhone'da dahili kamera, yazılı mesajlaşma ve görsel sesli mesajlar, taşınabilir medya çalar, Safari internet tarayıcısı, e-posta ve kablosuz internet özellikleri bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzü çoklu dokunmatik ekrana uygun olarak fiziksel klavye yerine sanal klavye özelliği ile birlikte oluşturulmuştur. 3. parti yazılım desteği de bulunduran iPhone, 2008'in ortalarında faaliyete geçen App Store sayesinde 1.3 milyondan fazla Apple tarafından onaylanmış uygulamayı desteklemektedir. Bu uygulamalar App Store içinde yirmi farklı türe ayrılarak listelenmektedir. Modellerde Apple silicon işlemcileri kullanılmakdadır. .