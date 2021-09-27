iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 satılmaya başlandı mı?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 13'ün tanıtımı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Özellikle pil ömrü konusunda iyileştirme yapılan iPhone 13'ün satışına başlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde iPhone satış noktalarında yine bilindik manzaralar oluştu. Mağazalarda iPhone 13'ün ilk satış gününde uzun kuyruklar ve yoğunluk oluştu. Türkiye'de yaşayanlar da iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 13 satılmaya başlandı mı? gibi sorulara yanıt arıyor. iPhone 13 Türkiye'de şu anda ön satışta.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 13'ün tanıtımı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Özellikle pil ömrü konusunda iyileştirme yapılan iPhone 13'ün satışına başlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde iPhone satış noktalarında yine bilindik manzaralar oluştu. Mağazalarda iPhone 13'ün ilk satış gününde uzun kuyruklar ve yoğunluk oluştu. Türkiye'de yaşayanlar da iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 13 satılmaya başlandı mı? gibi sorulara yanıt arıyor. iPhone 13 Türkiye'de şu anda ön satışta.

eknoloji meraklıların aylarıdr beklediği gelişme geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından duyurulmuştu. Apple iPhone telefonlarının son serisini iPhone 13'ü tüm dünyaya tanıttı. Yeni model telefonun tanıtımının ardından ürün resmen satışa çıktı. Dünya ülkelerinde binlerce kişi mağazalar önünde yine kuyruk oluşturdu. iPhone 13 almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Dünyanın baazı ülkelerinde satışa çıkan iPhone 13 bazı ülkelerde ise satışa henüz çıkmadı. Türkiye'de iPhone'un satışa çıkmadığı ülkeler arasında. Peki iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 satılmaya başlandı mı? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 serisindeki yeni modeller tanıtmıştı. iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max modellerinden birinin almak isteyenler mağazalarda uzun kuyruklara neden oldu. Peki iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13'ün Türkiye'de satışlarına 1 Ekim tarihinden itibarenbaşlayacağı ifade edildi. iPhone 13'ler, Türkiye'de ön satışa açıldı. Yeni iPhone 13 almak isteyenler ön satış ile sipariş verebilecek.

Yeni iPhone 13 fiyatı ne kadar?

iPhone almak isteyenler açıklanan Türkiye satış iyatını görünce bu isteklerinden vazgeçebilirler. iPhone 13'ler Türkiye'de cep yakacak. İşte iPhone 13 fiyatları;

iPhone 13 mini 10 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13, 11 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 lira TL'den başlıyor.

Ürünlerin özelliklerine göre fiyatları da artmaktadır. Belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır...

Yeni iPhone 13 özellikleri nedir?

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti.

Yeni iPhone 13 Pro da bir önceki nesle göre 1.5 saat daha fazla batarya ömrüne sahip.

13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.

Apple'in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.

iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.

F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

Yeni cihazda kameralar daha da gelişti. Apple yeni iPhone 13 Pro ailesinde üç farklı kamera kullandı. Ayrıca yeni Pro Max'lerin makro fotoğraflar çekebildiği aktarıldı.

iPhone 13 Pro, 999 dolar iPhone 13 Pro Max 1.099 dolardan başlıyor.

Ayrıca Apple Pro ailesine 1 TB'lik versiyon getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.