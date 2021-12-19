iPhone 11 ne özellikleri var? iPhone 11 özellikleri ve fiyatı

iPhone 11 ne özellikleri var? Kullanıcıların iPhone kullandıktan sonra 'Başka bir telefon kullanamam' görüşleri üzerine sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmıştı. Dolar nedeniyle de büyük bir artış yaşayan iPhone modellerinin 11'i en çok talep edilen telefonlar arasında yer almaya başladı. Peki ama iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 bataryası, ekranı, belleği ve ekran boyutu...

iPhone 11 ne özellikleri var? Kullanıcıların iPhone kullandıktan sonra "Başka bir telefon kullanamam" görüşleri üzerine sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmıştı. Dolar nedeniyle de büyük bir artış yaşayan iPhone modellerinin 11'i en çok talep edilen telefonlar arasında yer almaya başladı. Peki ama iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 bataryası, ekranı, belleği ve ekran boyutu...

iPhone 11 Özellikleri

iPhone 11'in 6.1 inç ekranı ve 3110 mAh bataryası en çok dikkat çeken özelliklerin başında geliyor. Çift hat ve hızlı şarj özelliğine sahip olan telefonun dahili depolaması için 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuldu. 5 G'yi desteklemeyen cihaz 4,5 G'yi destekler nitelikte.

12 MP kamera çözünürlüğüne sahip olan iPhone 11'in kamera özellikleri;

Focus Pixels Otomatik Odaklama

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı OdaklamaDepth of Field (DOF)

HDR

Live Photos

Panorama

Otomatik odaklama

Sesli komut

Yüz Algılama

Elle Odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme

BSI

Seri Çekim (Burst) Modu

Zamanlayıcı

1.4µm Piksel

6 Elementli Lens

İkinci arka kamera çözünürlüğü de 12 MP olan cihazda f2.4 fdiyafram yer alıyor.

iPhone 11 Fiyatı

iPhone 11'in depolama alanına göre fiyat farklılığı görülebiliyor. Güncel rakamlar 11 bin 200 TL ve 14 bin 900 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.