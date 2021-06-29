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iOS işletim sistemi telefonlarda Snapchat çalışmıyor mu? Nasıl çözülür?

Birçok kullanıcı iOS işletim sistemine sahip telefonlarından Snapchat'te anlık kapanmalar olduğunu bildirdi. Peki Snapchat çökme sorunu çözümü nedir?

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Google News - Timeturk
29.06.2021 16:24:55
iOS işletim sistemi telefonlarda Snapchat çalışmıyor mu? Nasıl çözülür?

iOS işletim sahibi kullanıcılar Snapchat'e girdiklerinde anlık olarak kopma sorunu yaşadıklarını belirttiler. Alınan şikayetlerin ardından Snapchat yetkilileri, sorunun genelinin iPhone 12/Mini cihazlarda karşı karşıya geldiği aktardı. Yaşanan sıkıntı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Snapchat, yeni bir güncelleme ile sorunun çözüme kavuşturulduğu duyurdu. Resmi siteden herhangi bir açıklama yapılmazken, Snapchat Kıdemli ürün başkan yardımcısı, sosyal medya hesabından sorunun çözüme ulaştığını, yeni bir sürüm güncellemesinin paylaşıldığını ve otomatik güncelleme almayan cihazların manuel(elle) bu işlemi App Store üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi.

OTOMATİK SNAPCHAT GÜNCELLEME NASIL AÇILIR?

Otomatik güncellemeyi kapattıysanız, Ayarlar > App Store'a giderek ve ardından Otomatik İndirmeler altında Uygulama Güncellemelerini açarak tekrar aktif edebilirsiniz.

İşte yaşanan sorunu gösteren bir video;

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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