İOS 16 ne zaman çıkar? İOS 16 hangi telefonlarda olacak? İOS 16 güncellemesi nasıl yapılır? İOS 16 indir

İPhone 14 ailesinin tanıtımından sonra Apple kullanıcıları gözlerini İOS 16’ya çevirdi. Peki İOS 16 hangi gün çıkacak? İOS 16 destekleyen telefonlar neler? İOS 16 nasıl güncellenir? İOS 16 yükleme nasıl yapılır? İOS 16 Türkiye’de hangi saatte yayınlanacak? İşte İOS 16 ile ilgili detaylar…

Apple'ın birkaç ay önce duyurusunu yaptığı iOS 16 güncellemesi kullanıcıların merak konusu oldu. Yeni iPhone 14 serisinin tanıtımının ardından iOS 16 güncellemesi için de beklenen tarih Apple tarafından açıklandı.

iOS 16 ne zaman çıkacak?

Apple'ın açıklamasından sonra beta sürüm kullanıcıları ve geliştiriciler için iOS 16 Release Candidate sürümü yayınlandı.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle watchOS 9 ve tvOS 16 sürümleri ile beraber herkese sunulacak.

Aylarca süren geliştirici ve herkese açık beta sürümlerinden sonra, iOS 16 artık halka hazır. Peki Türkiye'de yeni iOS 16 ne zaman indirmeye sunulacak?

Türkiye'de İOS 16 çıkış tarihi

İOS 16 yayınlanma tarihi şu listede hangi ülkede, hangi saate olduğu yazıyor:

Afghanistan: 21.30

Algeria: 18.00

Australia: 03.00 (Salı)

Australia (Northern Territory: 02.30 (Salı)

Western Australia: 03.00 (Salı)

Austria: 19.00

Bangladesh: 23.00

Belarus: 20.00

Bolivia: 13.00

Brazil: 14.00

Bulgaria: 20.00

Canada: 11.00

Canad (East): 13.00

China: 01.00 (Salı)

Colombia: 12.00

Egypt: 19.00

Europe: 19.00

Finland: 20.00

Istanbul: 20.00

India: 20.30

Iran: 21.30

Iraq: 20.30

Japan: 02.00 (Salı)

Qatar: 20.00

Russia: 05.00 (Salı)

Saudi Arabia: 20.00

Singapore: 01.00 (Salı)

South Africa: 19.00

South Korea: 02.00

Thailand: 00.00 (Salı)

United Arab Emirates: 19.00

United Kingdom: 18.00

United States (PDT): 10.00

United States (EST): 13.00

Yayımlanan listeye göre Türkiye'deki iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları bu akşam 20.00'den itibaren güncellemeyi indirebilecek.

iOS 16 hangi telefonlar destekliyor?

Apple kullanıcıları tarafından İOS 16 hangi telefonlara indirilir araştırılıyor. İPhone'un şu modelleri İOS 16'yı destekliyor:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iOS 16 özellikleri neler?

iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi.

Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

Message kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir altyapı geldi.

Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

iOS 16 güncellemesi nasıl yapılır?

Apple kullanıcılar İOS 16 nasıl indirilir araştırılıyorlar. İşte İOS 16 indirme adımları:

> İOS 16 indirmek için IPhone'dan Safari'ye girin.

> Buradaki bağlantıyı açın.

> Apple'ın beta programına, iCloud hesabınızla kaydolun. Daha önce kaydolduysanız giriş yapın.

> Hüküm ve koşulları kabul edin.

> iOS'u seçin.

> Telefon yedeklemesi ile ilgili hatırlatıcı göreceksiniz. Burayı geçin.

> Sayfada ilerleyin ve "Profili İndir" butonuna tıklayın.

> Gelen uyarıya izin verin.

> İndirmenin tamamlanmasını bekleyin.

> Ayarlara girin.

> İndirilen Profil bölümüne girin.

> Yükleye dokunun.

> Parolanızı girin ve yeniden yükleye dokunun.

> İzni onaylayın.

> Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin.

> Ayarlara girin.

> Genele girin.

> Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

> iOS 16 betasını göreceksiniz. İndirme işlemlerini yapın.

> Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin. .