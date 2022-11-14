İntikam mı alıyor, sosyal deney mi yapıyor?

Dünkü paylaşımında 'Twitter giderek canlanıyor' diyen Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra sosyal medya düzeniyle ilgili tartışmalar kritik başlıkların açılmasını beraberinde getirdi

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Elon Musk'ın Twitter'ın yeni patronu olur olmaz başlattığı yeni süreci ve yaptığı açıklamalarını değerlendirdi

Çelik'in "Elon Musk intikam mı alıyor, sosyal deney mi yapıyor?" başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

Twitter, abonelik hizmetinin yeni bir sürümünü başlatarak Twitter Blue isimli bir sistemi devreye soktu. Kullanıcıların aylık 8 dolarlık bir ücret ödemeleri durumunda mavi tık özelliği yanında geliştirilmiş abonelik modelini sundu ancak kısa süre içinde bir kaos yaşandı.

Bu yeni durumu tüm dünya devletleri, dev şirketler, ekonomi çevreleri ve sosyal medyanın büyüsüne kapılan politikacılar analiz ediyorlardır. Yaşanılanları asıl analiz etmesi gerekenler ise kaosun birebir muhatabı olan “kullanışlı kullanıcılar”, yani bizleriz.

Elon Musk bir süredir dünya kamuoyu ile ve özellikle de kripto para piyasasıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Geçen yıl, Tweet atarak 200 milyondan fazla kripto para yatırımcısını büyük zarar uğrattı.

TWİTTER YÖNETİMİNDE TASFİYE

Musk'ın son uğraşı ise parasını bastırıp aldığı Twitter platformu oldu. SpaceX ve Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin iş adamını şakayla karışık paylaşımlarıyla başlayan Twitter'ı alma hikâyesi; olaylar ciddiye binince geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Film de burada koptu. Elon Musk, lavaboyla giriş yaptığı Twitter'ın yönetim binasındaki tüm üst düzey yöneticileri işten çıkardı. Açıkçası böyle bir tasarrufa gideceğinin işaretlerini vermişti zaten. Çünkü, son aylarda mevcut Twitter yönetimine açıktan ve sert eleştiriler yöneltiyordu. Öyle ki neredeyse tüm kullanıcıları Twitter'ı yöneten isimlere düşman etti Musk. Satış gerçekleşince de işlerine son verdi.

BOT HESAPLAR

Elon Musk'ın en büyük vaadi, Twitter'daki bot ve sahte hesapları kapatmaktı. Bu hesaplar üzerinden her türlü manipülasyonun yapıldığını defalarca dile getirdi. Bu konuda ne kadar haklı olduğunu Amerika'daki Cumhuriyetçiler ve Türkiye kamuoyu iyi biliyor. Özellikle de Trump'ın 2020 seçim sürecinde başına gelenler; Twitter'ın her türlü siyasi sabotaj ve itibar suikastı merkezine dönüştürülebilme potansiyelini gözler önüne serdi.

AB ÇIKARLARI VE TWİTTER

Elon Musk da işte bu “kirli düzeni” yıkmak ve sosyal medya platformlarının dijital faşizm iktidarlarını sarsmak için tarihi bir girişimde bulundu. Elon Musk'ın nasıl bir düzenin tekerine çomak soktuğunu ise Avrupa Birliği ve ABD yetkililerinin açıklamalarıyla görmüş olduk.

Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla “Kuş özgür kaldı” mesajına karşılık veren AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, “Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” ifadesini kullandı. Bu açıklamadan şunu anlıyoruz; Elon Musk alana kadar Twitter yönetimi Avrupa Birliği'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyormuş. O kurallar neydi ve hangi ülkelere yönelik kullanılıyordu bilmiyoruz.

CUMHURİYETÇİ MUSK

Elon Musk, ABD'de “Cumhuriyetçileri” destekliyor ve Donald Trump ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor. 2020 seçimlerinde Trump'ı Twitter'dan silip atan, hesabını kapatan ve hesabının açılmaması için özel karar alan Twitter şimdi Elon Musk'ın eline geçti. Mevcut Biden yönetimi de bilindik “Endişeliyiz” açıklamaları yapmaya başladı. ABD Başkanı Biden ve Demokrat vekiller, Musk'ın “ulusal güvenlik için tehdit teşkil edebileceğini” söyledi.

Resmi hesabında açıklamalar yapan Musk ise bu işe neden kalkıştığını şöyle ifade ediyor: “Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.”

MAVİ TİK KARARI VE SONUÇLARI

Fakat bu arada Elon Musk, bir çılgınlık yapıp mavi tik uygulamasını parayla satmaya başlayınca dijital ekosistem karıştı. Taşlar yerinden oynadı. Parayı basan mavi tik hesabı alınca, Musk'ın savaş açtığı sahte hesaplar, bu sefer de “onaylı manipülâsyona” başladılar. Dünyanın saygın markalarını ve önemli isimleri taklit ederek, bir paylaşımla gündem nasıl sabote edilir, markaların itibarı nasıl yerle bir edilir dersi verdiler adeta.

Elon Musk belki de toplumlara; güvenli sosyal medya için gerçek kimlikle hesap açmanın ne kadar elzem olduğunu göstermek için böyle bir yol izliyor. Bir sosyal deney yapıyor.