İntihal belgeleyen Türk sitesi dünyaya açıldı

İntihal tespiti ve raporlama yapan yerli yazılım programı 'intihal.net' yurt dışında da tercih edilir hale geldi.

ATF Grup Üst Yöneticisi (CEO) Ali Sacihan, telif ihlalleri yaygınlaştığından yayınların özgünlüğünü denetleyebilmenin global ölçekte önemli olduğunu söyledi.

Belgelerin özgünlüğünü denetleyip intihalleri bulan bazı yazılımların kullanıldığını anlatan Sacihan, "Türk bilgisayar ve yazılım mühendisleri tarafından tasarlanmış bir program olan intihal.net, rakiplerini geride bırakacak özellikleriyle dünya arenasında yer alıyor." dedi.

Sacihan, belge üzerinde alıntıların tespiti ve işaretlemesini yapan programın, Avrupa ve Asya kıtasında 220 üniversiteden 150 binden fazla kullanıcıya kurumsal abonelikle hizmet verdiğini anlattı. Programın, Amerika kıtasında da yüksek öğretim kurumlarınca kullanılmaya başlandığını belirten Sacihan, "Daha önce Avrupa'da 10 milyon orta öğretim öğrencisinin kitaplarının da özgünlüğünün test edildiği projelerle ismini duyuran intihal.net, hem akademik hem de orta öğretim dengi okullar için benzerlik tespiti hizmeti sunmaktadır." diye konuştu.

Yale ve Lawrence Teknoloji ile anlaşma

Türkiye ve Avrupa'da pek çok önemli kurumdan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Yale ve Lawrence Teknoloji ile anlaşma sağladıklarını belirten Sacihan, şöyle devam etti:

"Türk mühendisliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu, bu ürünün yakın zamanda tüm dünyada tercih edilir hale gelmesiyle ispatlayacağız. Görsel intihal ve makine çevirisi gibi araştırmacıların intihalden kaçmak için kullandıkları yöntemleri sunan, sınıf mantığını destekleyen, kolay ara yüzüyle kullanıcı dostu olmayı başaran intihal.net, pazardaki ciddi oyunculardan biri olma yolunda ilerlemenin yanı sıra, yatırımcıların da ilgisini çekerek global çapta hızla ilerlemektedir." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.