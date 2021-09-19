İnternette her gün online olanların sayısı

Türkiye’de internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, geçen yıl yüzde 90,7’yken bu yıl yüzde 92'ye ulaştı.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte internet kullanımı da dünya genelinde zirve yapmış durumda. Özellikle sosyal medyada en etkin ilk 5 ülke arasında Türkiye'nin yer almasının önemli bir durum olduğuna vurgu yapan bilişim uzmanları online hizmetlerin her geçen gün gelişmesi ve evrilmesinin de kaçınılmaz olduğu kanaatinde.

Son yapılan araştırmalarda ise erkekler kadar kadınların da "online" olarak internet başında olduklarını ortaya koydu.

Erkekler mi kadınlar mı daha faal?

Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 79'dan 82'ye çıktı. Son bir yılda e-ticaret harcaması yapanların oranı ise yüzde 36'dan yüzde 44'e yükseldi. Online alışverişlerin yüzde 70'i giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran 2020'de yüzde 79'du. 16-74 yaş grubundaki erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 87,7 olarak açıklanırken, kadınlardaki oranın yüzde 77,5 olduğu belirtildi.

Erişim oranı zirve yapıyor

Türkiye'de internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, geçen yıl yüzde 90,7'yken bu yıl yüzde 92'ye ulaştı. 16-74 yaş arasındaki kişilerin yüzde 80,5'i, 2021'in ilk üç ayında interneti her gün veya haftada en az bir defa kullandı. Düzenli internet kullanımında geçen yılki oran yüzde 76,5'ti. İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verenlerin oranı 2021'de yüzde 44,3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 36,5'ti.

Tüketicilerle dijital bağ kuruluyor

Türkiye'de dijitalleşmenin yıllar içindeki yükselişini değerlendiren dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “2011'de 8,4 olan online alışveriş oranı bugün yüzde 44,3 seviyesinde. Tüketiciyle dijitalde bağ kurmanın temel adımı dijital reklam ve pazarlama stratejileri oluşturmak. Dijitale yatırım yapan işletmeler meyvelerini toplamaya, karlılıklarını artırmaya devam ediyor. İşletmeler, artan farkındalıkla birlikte, artık dijitalde olup olmamaya değil, ne kadarlık bütçelerle dijitale yatırım yapacaklarına karar veriyorlar.” açıklamasında bulundu.

En çok para neye harcanıyor?

Online alışveriş oranı erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3. İnternet üzerinden bu yılın ilk üç ayı içinde siparişi veren bireylerin yüzde 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile hazır yemekler, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.