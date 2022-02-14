İnternette gezerken dikkat! İşte Web’de en çok karşılaşılan saldırı türü

ESET Araştırma Birimi, 2021 yılı Eylül-Aralık aylarını kapsayan Tehdit Raporu'nu yayınladı.

ESET Tehdit Raporu'nda yer alan verilere göre ESET 2021 istatistiklerinde en sık karşılaşılan saldırı türü parola tahmin saldırıları olurken, ProxyLogon güvenlik açığı en sık karşılaşılan ikinci harici saldırı vektörü oldu.

2021 yılının son haftalarında görülen RDP saldırıları yüzde 897 oranında bir artışla rekor sayılara ulaştı. 2020 yılına kıyasla 2021'de Android kötü amaçlı bankacılık yazılım algılamaları yüzde 428 oranında arttı. Bu zararlıların en çok görüldüğü ülkeler Türkiye, Rusya, İspanya, Ukrayna ve Japonya oldu.

2021'in ilk yarısında görülen kritik altyapıya yönelik saldırılar, fahiş fidye talepleri ve 5 milyar ABD dolarından daha fazla değere sahip potansiyel bitcoin işlemi, fidye yazılımlarıyla ilgili 2021 yılındaki en kötü beklentilerin de üstüne çıktı.

Araştırmacılara göre, 2021 istatistiklerinde parola tahmin saldırılarından hemen sonra gelen ProxyLogon güvenlik açığı, en sık karşılaşılan ikinci harici saldırı vektörü oldu. 2021 yılı Ağustos ayında Microsoft Exchange sunucuları ProxyLogon'un "küçük kardeşi" ProxyShell tarafından saldırıya uğradı dünya genelinde çeşitli tehdit grupları bu güvenlik açığından faydalandı.

Raporda, Aralık ayı ortalarında yaygın olarak görülen Log4j aracındaki başka bir kritik sorun olan Log4Shell güvenlik açığına da yer veriliyor. Dünya genelindeki BT ekipleri, bir kez daha sistemlerindeki bu sorunun yerini tespit etmede ve yamamada zorluk yaşadı. ESET'in Araştırmadan Sorumlu Başkanı Roman Kovác bu durumu şöyle açıklıyor: "Yaygın Güvenlik Açığı Puan Sisteminde 10 puan alan bu güvenlik açığı, sayısız sunucunun kontrolünü tamamen ele alma riskini barındırıyor, dolayısıyla siber suçluların bu güvenlik açığını derhal suistimal etmeye başlaması sürpriz değil. Log4j saldırılarının, geçtiğimiz yılın yalnızca son üç haftasında biliniyor olmasına rağmen 2021 yılıyla ilgili istatistiklerimizde en yaygın harici yetkisiz giriş vektörü sıralamasında beşinci sırada yer alması, tehdit aktörlerinin yeni ortaya çıkan kritik güvenlik açıklarından hızlı bir şekilde yararlanabildiğini gösteriyor."

Uzaktan Masaüstü Protokolü saldırılarında rekor artış

ESET telemetrisine göre yılın sonunda Uzaktan Masaüstü Protokolü (RDP) saldırıları da çalkantılı bir döneme girerek, 2020 ve 2021 yılı boyunca artışa geçti. 2021'de kısıtlamalarla ilgili bir kaos yaşanmamasına ve uzaktan çalışmaya geçiş süreci artık hızını kaybetmiş olmasına rağmen, 2021 yılı üçüncü döneminin son haftalarında bu saldırılar rekor sayılara ulaştı ve engellenen toplam saldırı girişimleri yüzde 897'lik bir artış gösterdi.

NFT'ler ile birlikte saldırılar da arttı

2021'in ilk yarısında görülen kritik altyapılara yönelik saldırılar, fahiş fidye talepleri ve 5 milyar ABD dolarından daha fazla değere sahip potansiyel bitcoin işlemi, fidye yazılımlarıyla ilgili 2021 yılındaki en kötü beklentilerin çok üstüne çıktı. Fidye yazılımı, ESET 2020 Dördüncü Çeyrek Tehdit Raporu'nda "her zamankinden daha agresif" olarak tanımlanmıştı. Kasım ayında bitcoin kurları en yüksek oranına ulaşırken, ESET uzmanları kripto parayı hedef alan tehditlere yönelim olduğunu gözlemledi ve NFT'lerin son zamanlarda popüler olmasıyla bu yönelim arttı.

e-posta saldırılarındaki artış dikkat çekici

ESET, mobil dünyada Android kötü amaçlı bankacılık yazılım algılamalarının çok büyük bir artış gösterdiğini belirtti. Bu algılamalar, 2020'e kıyasla yüzde 428 arttı ve Android platformunda yaygın görülen bir sorun olan reklam destekli bilgisayar yazılımı algılamalarıyla aynı seviyelere ulaştı. Birçok saldırıya kapı açan e-posta tehditlerinin yıllık olarak algılama oranları iki kattan daha fazla artış gösterdi. E-posta eklerinde Emotet'e özgü kötü amaçlı makroların hızlı bir şekilde düşüş göstermesine oranla çok daha hızlı bir artış gösteren bu akım, özellikle kimlik avı hırsızlığı e-postalarındaki artışla öne çıkıyor. Raporda belirtildiği üzere, yılın büyük bir kısmında görülmeyen, kötü bir üne sahip truva atı Emotet, üçüncü dönemde yeniden görülmeye başlandı.

Kaynak: Chip Online .