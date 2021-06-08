İnternette erişim sorunu mu yaşanıyor?
Tüm dünyada bazı sosyal ve haber sitelerine erişim sorunu yaşandığı gözlemlendi.
Küresel erişim sıkıntısının, aralarında New York Times, CNN, Twitch, Reddit ve İngiltere hükümetinin ana sayfasının da bulunduğu çok sayıda web sitesini etkilediği kaydedildi.
Kesintilerin, San Fracisco merkezli bulut servis sağlayıcı Fastly'de yaşanan bir problemin ardından gerçekleştiği aktarıldı.
Fastly'den yapılan açıklamada ise gerekli araştırmanın yapıldığı ve ardından sorunun çözüldüğü bildirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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