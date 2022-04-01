İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi

Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zam, BTK kararıyla iki ay ertelendi. BTK, kararı web sayfasında duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde yaptığı toplantıda Türk Telekom'un toptancılara verdiği internete yüzde 67 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Ancak dün bir kez daha toplanan kurul söz konusu zammı 1 Haziran'a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

Kurulun kararında, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 13, 14 ve 20'nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 5 ve 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden; Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla;

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı'nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesi,

İşbu Kurul Kararı ile yapılan değişikliği içeren Referans Tekliflerin, Kararın tebliğini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom internet sayfasında yayımlanması, hususlarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.