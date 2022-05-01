Peki, internetin ne kadar hızlı bağlandığını hiç merak ettiniz mi? Öğrenmek için kullanabileceğiniz çeşitli çevrimiçi test seçeneklerimiz var.

Bu testleri kullanarak sadece internet hızınızı değil aynı zamanda ping değerinizi ve bir takım farklı değerleri öğrenme imkânına sahibiz. Kullanabileceğiniz en iyi internet hız testi geçmeden önce birkaç uyarıda bulunmak istiyoruz. Öncelikle internet hız testi yaparken yerel ağınız yani ethernet kablosu üzerinden modeminize bağlantı kurmalısınız.

En görünür sonuçları şu şekilde elde edebilirsiniz; kablosuz bağlantı sırasında bir miktar hız düşüşü olacağından. Hızın kablolu ölçülmesi gerekir. Tabii modem uzak bir yerdeyse WiFi bağlantılı ortalamaları da alabilirsiniz. Öte yandan kullandığınız anti-virüs yazılımı da hız testini etkileyebilir. Hız testinizin olumsuz etkilenmemesi için anti-virüs uygulamalarını geçici olarak devre dışı bırakmanız önerilir.

İnternet Hız Testi Güvenilir Mi?

Hız testinde en güvenli bir sonuç almak için aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz. Tercih ettiğiniz sitenin güvenilir olması gerekir. Hız testi ne başlamadan önce aktif bir internet bağlantınız olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bilgisayarınızda bulunan bütün tarayıcı sayfalarının kapalı olması gerekir. Test anında arka planda çalışan herhangi bir uygulama bulunmamalıdır. Paylaşılan bir ağ varsa, bilgisayar dışı bağlantılar kapatılmalıdır. Bilgisayar modemin yakınında olmalıdır. İnternet hız testi yapmak için güvenilir bir site seçtikten sonra gerisini o sitenin hizmetlerine bırakabilirsiniz. İnternet hız testi site size saniyeler içinde güvenilir sonuçlar verecektir.

İnternet Hızınız Düşükse İnternet Hızı Nasıl Artırılır?

Peki, internet hız testi sonuçlarınızda istediğiniz sonucu alamazsanız ne yapmalısınız? Elbette ilk yapmanız gereken internet servis sağlayıcınızı arayıp şikâyetinizi bildirmek olacaktır. Bu aşamada yetkililer size gerekli açıklamaları yapacaktır. Bazen altyapınız iyi olsa bile dahili kablolamalardan veya kullandığınız ekipmanların kararsızlığından dolayı sorunlar çıkabiliyor. Bina içi kablolar ile ilgili servis sağlayıcınızla görüşün. İlk olarak klasik yöntemleri deneyin modeminizi kapatıp tekrar açın sorununuz hala çözülmezse modeminizi sıfırlayın yani resetleyin.

Kablosuz modem kullanıyorsanız modeminizi daha merkezi bir yere taşımayı deneyin İnternet hız testi örneğin kablosuz modeminizi daha merkezi bir yere taşımak hız probleminizi çözebilir. Bir menzil sorununuz varsa, menzil genişleticiler, yönlendiriciler, güç hatları ve erişim noktaları gibi cihazları kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

İnternet hız testi yapmak için https://www.hiztesti.me adresini ziyaret edebilirsiniz.

.