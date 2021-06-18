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İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nereden öğrenilir?

Türkiye'de abonelerin en çok şikayet ettiği konuların başında internet altyapısında yaşanan sıkıntılar geliyor. Kullanıcılar internetlerinin yavaşlıklarından bazen de sürekli kesintiye uğramasından şikayet ediyor. İnternet sağlayıcıları internetin hızına göre tarife belirliyor ve bu tarifeye göre ücretlendirme yapıyor. İnternet hızlarını sorgulamak isteyen ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmeyenler İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nereden öğrenilir? sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte 2021 internet hız testi sorgulama yöntemi...

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Google News - Timeturk
18.06.2021 14:22:56
İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nereden öğrenilir?

Türkiye'de abonelerin en çok şikayet ettiği konuların başında internet altyapısında yaşanan sıkıntılar geliyor. Kullanıcılar internetlerinin yavaşlıklarından bazen de sürekli kesintiye uğramasından şikayet ediyor. İnternet sağlayıcıları internetin hızına göre tarife belirliyor ve bu tarifeye göre ücretlendirme yapıyor. İnternet hızlarını sorgulamak isteyen ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmeyenler İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hızı nereden öğrenilir? sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte 2021 internet hız testi sorgulama yöntemi...

Türkiye internet kullanımı oranına göre dünyada genellinde üst sıralarda yer. Türkiye'de 64 milyon internet kullancısının olduğu tahmin ediliyor. Ülkede bu kadar çok internet kullanıcısı olmasına rağmen internet hızı malesef çoğu ülkenin gerisinde. Vatandaşlar internet sağlayıcılarından düşük hızlı internet almaktan şikayet ediyor. İnternet hızını öğrenmek isteyenler İnternet hız testi nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki internet hızı nereden öğrenilir? İşte internet hızı sorgulama yöntemi;

İnternet hız testi nasıl yapılır

İnternet hız testi yapılabilmesi için öncelikle cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor. İnternet kesintisi yaşamı bir cihazda (bilgisayar-mobil telefon) internet testi yapılamaz. İnternet sağlayıcı firmaların kendi hız testi sayfaları bulunduğu gibi bazı özel hız testi platformları da bulunuyor. Bunlardan en bilindiği "speedtest"dir. Speedtest üzerinden de internet hız testi yapabilirsiniz. 

SPEEDTEST HIZ TESTİ İÇİN TIKLAYIN

Speedtest hız testi yapmak çok kolay. Sayfayı açtıktan sonra bir süre bekleyin ve teste başlayın butonuna tıklayın. İnternet hızınız test edilirken bir süre bekleyin ve sonuç ekranınızda belirecek. Test sonunda download ve upload olarak iki ayrı yönde hız testi sonucu veriliyor. 

NOT: Hız testi yaparken internette gezinmemeniz, indirme işlemlerinizi durdurmanız daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. 

İnternet_hız_testi_nasıl_yapılır

Vatandaşlar en çok internetten şikayetçi

Türkiye'de vatanaşların en çok intenet aboneliklerinden şikayet ediyor. Gerek altyapı yetersizliği gerekse abonelik porblemleri nedeniyle 22 bin 380 kişi tüketici hakem heyetlerine başvurdu. 

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenen tüketici hakem heyetlerine 2020 yılında toplam 593 bin 505 başvuru yapılmış, 521 bin 148'i karara bağlanmış, yaklaşık 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirilmişti. Bu yılın 5 aylık döneminde ise tüketici hakem heyetlerine toplam 216 bin 143 başvuru gelirken 270 bin 230 dosya karara bağlandı. Söz konusu dönemde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52'si tüketiciler lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerinde bu dönemde görülen uyuşmazlıkların ürün ve hizmet bazında değerlendirilmesi neticesinde, 22 bin 380 başvuru ile internet abonelikleri, 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları ilk sıralarda yer aldı.

İnternet hızında Türkiye 101. sırada

Speedtest firmasının Eylül 2020 verilerine göre, Türkiye internet hızında 101'inci sırada yer alıyor.

Ülkelerin internet hızı “geniş bant” (Broadband) olarak bilinen iletim sisteminde her saniyede iletilen megabit miktarı (mbps) ile ölçülüyor. Speedtest'in en güncel olan Eylül ayı verilerine göre, Türkiye'de sabit indirme hızı 27,86 mbps. Dünya ortalaması 85,73 mbps. İlk sırada yer alan Singapur'daysa internet kullanıcıları saniyede 226,60 megabitlik bir hıza sahip. Singapur'u 210,73 mbps'le Hong Kong ve 193,47 mbps'le Romanya izliyor. Sonuncu sırada yer alan Türkmenistan'da ise internet hızı 3,40 mbps.

Speedtest'e göre Ocak 2021 itibarıyla en hızlı mobil internete sahip 10 ülke

Birleşik Arap Emirlikleri - 183,03 Mbps
Güney Kore - 171,26 Mbps
Katar - 170,65 Mbps
Çin - 149,68 Mbps
Suudi Arabistan - 115,84 Mbps
Norveç - 107,83 Mbps
Kuveyt - 105,01 Mbps
Avustralya - 104,16 Mbps
Hollanda - 97,84 Mbps
Kanada - 94,55 Mbps

Speedtest'e göre Ocak 2021 itibarıyla en hızlı genişbant internete sahip 10 ülke

Singapur - 247,54 Mbps
Hong Kong - 229,45 Mbps
Tayland - 220,59 Mbps
Romanya - 198,01 Mbps
Danimarka - 190,32 Mbps
Fransa - 188,03 Mbps
Monako - 187,88 Mbps
İsviçre - 187,08 Mbps
İspanya - 186,06 Mbps
Macaristan - 185,92 Mbps

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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