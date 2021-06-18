İnternet hız testi | İnternet hızı nasıl öğrenilir?

İnternet hız testi | Ülkemizde 64 milyondan fazla internet kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Gerek mobil internette gerekse sabit internetlerde vatandaşlar bazen hız sorunu yaşayabiliyor. Böyle bir durumda internet hız testi yapmak internetin hızını bizlere net olarak verebilir. Peki internet hızı nasıl öğrenilir? İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hız testi için birçok site ve uygulama bulunuyor. İnternet firmalarının da hız testi için kendi internet sayfaları mevcut.

İnternet hız testi | Ülkemizde 64 milyondan fazla internet kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Gerek mobil internette gerekse sabit internetlerde vatandaşlar bazen hız sorunu yaşayabiliyor. Böyle bir durumda internet hız testi yapmak internetin hızını bizlere net olarak verebilir. Peki internet hızı nasıl öğrenilir? İnternet hız testi nasıl yapılır? İnternet hız testi için birçok site ve uygulama bulunuyor. İnternet firmalarının da hız testi için kendi internet sayfaları mevcut.

Türkiye nüfusa oranla internet erişimi oldukça güçlü olan ülkeler arasındadır. Buna rağmen vatnadaşların en çok şikayet ettiği konuların başında internet problemleri geliyor. Vatandaşlar hakem heyetlerine binlerce başvuruda bulundu. İnternet ile ilgili yaşanan en büyük sorunlardan biri de internet hızlarında yaşanan düşüş ve internetin sürekli kopması. İnternet hızlarını öğrenmek isteyenler İnternet hızı nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte İnternet hızı sorgulama yöneti;

İnternet hızı nasıl öğrenilir?

İnternet hız testini birka tık yaparak öğrenebilirisiniz. Öncelikle cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor. İntenret hız testi yapmadan önce herhangi bir web tarayıcısının açık olmadığına ve bilgisiyarınıza indirme yapmadığınıza emin olun. Aksi halde hız testi yanlış sonuç verebilir. Hız testini cep telefonu ve bilgisayardan yapabilirisiniz. İnternet sağlayıcı firmaların kendi hız testi sayfaları bulunduğu gibi bazı özel hız testi platformları da bulunuyor. Bunlardan en bilindiği "speedtest"dir. Speedtest üzerinden de internet hız testi yapabilirsiniz.

Hız testi için şu adımları uygulayın

Speedtest üzerinden hız testi yapmak için https://www.speedtest.net/ sayfasına gidin.

Açılan sayfada bir süre bekleyin ve teste başlayın.

İnternet hızınız test edilirken bir süre bekleyin ve sonuç ekranınızda belirecek.

Vatandaşlar en çok internetten şikayetçi

Türkiye'de vatanaşların en çok intenet aboneliklerinden şikayet ediyor. Gerek altyapı yetersizliği gerekse abonelik porblemleri nedeniyle 22 bin 380 kişi tüketici hakem heyetlerine başvurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.