İnstagram video indir | Instagram'dan video nasıl indirilir? Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir?

İnstagram video indir | Instagram'dan video nasıl indirilir? Facebook tarafından satın alındıktan sonra kullanıcı sayısını arttıran Instagram'da fotoğraf ve videoları telefonunuza veya bilgisayarınızı indirmek oldukça zor. Beğenilen bir paylaşımı indirmek isteyen kullanıcılar İnstagram video indirme nasıl yapılır İnstagram'da video nasıl indirilir? sorularına internetten yanıt arıyor. Instagram'da bazı hikayeler de oldukça ilginç olabiliyor. Bu hikayeleri de indirmek veya bilgisayatına kaydetmek isteyenler Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgisayardan ve telefondan Instagram video indirme ve fotoğraf indirme yöntemleri...

İnstagram video indir | Instagram'dan video nasıl indirilir? Facebook tarafından satın alındıktan sonra kullanıcı sayısını arttıran Instagram'da fotoğraf ve videoları telefonunuza veya bilgisayarınızı indirmek oldukça zor. Beğenilen bir paylaşımı indirmek isteyen kullanıcılar İnstagram video indirme nasıl yapılır İnstagram'da video nasıl indirilir? sorularına internetten yanıt arıyor. Instagram'da bazı hikayeler de oldukça ilginç olabiliyor. Bu hikayeleri de indirmek veya bilgisayatına kaydetmek isteyenler Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgisayardan ve telefondan Instagram video indirme ve fotoğraf indirme yöntemleri...

Dünya genelinde 1 milyar kullanıcısı olan Instagram kendine has özellikleri ile günden güne kullanıcı sayısını arttırıyor. Instagram kullanıcıları beğendikleri video ve fotoğrafları telefonlarına (android-iPhone) veya bilgisayarlarına indirmek istiyor. Ancak İnstagram video ve fotoğraf indirme konusunda Facebook kadar cömert değil. Kullanıcılar bu soruna bir çözüm bulmak için internette İnstagram video indir seçeneğini araştırıyor. Peki Instagram'dan video nasıl indirilir? Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir?

Instagram'dan video nasıl indirilir?

Instagram kullanıcıları düzenli olarak birçok hikaye paylaşır ve bazen bu hikayeleri telefonlarına veya bilgisayarlarına kaydetmeyi kaçırır. Bu nedenle, Instagram hikayelerini 24 saat içinde sona erecek şekilde kaydetmek için, daha sonra kullanmak üzere indirmeniz gerekir. Ancak hikaye ve video indirmenin nasıl yapılacağı soru işaretleri oluşturuyor. Milyonlarca Instagram kullanıcısı çeşitli programlar kullanarak bu sorunu çoktan aşmış durumda. İşte bilgisayardan yada mobil telefonlardan İnstagram video, fotoğraf ve hikaye indirme seçenekleri...

Android'te Instagram hikayesi nasıl indirilir kaydedilir?

Android, iPhone ve masaüstü için geçerli olan bu yöntem çok basit çalışıyor. Açıkladığımız yöntem tüm koşullar için kullanılabilir. Öncelikle İnstagram video indirme aracına sahip olmanız gerekiyor. Android telefonlar için İnstagmra video ve fotoğra indirme programlarının en popülerleri olan InstaSave programının Pro versiyonunu kullanabilirsiniz. Pro versiyonu reksamsız fotoğraf ve video indirme işlemi reklamsız olarak yapılabiliyor. Pro olmayan versiyonunda ise sadece fotoğraf indirime işlemi yapılabiliyor.

iPhone Instagram video indime nasıl yapılır?

iPhone kullanıcıları da Instagram video ve fotoğraf kaydetmek için bir araç indirmek zorunda. AppStore'da da bu iş için iBolt Downloader & Manager önerilebilir. Bu ücretsiz program ile sadece Instagram değil, Youtube ve benzeri platformlardan da video indirme işlemleri yapabilirsiniz.

İnstagram kullanıcı sayısı

Instagram 2010 yılında kurulmuş olan bir sosyal medyadır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Instagram ile birlikte yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edindiğiniz gibi fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Fotoğraflarınıza güzel efektler de ekleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.