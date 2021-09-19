Fotoğraf paylaşımı denildiği zaman akla gelen ilk platform elbette ABD merkezli olan Instagram uygulamasıdır. Aynı zamanda buradan video paylaşmak da mümkündür.

İlgili paylaşımların üzerinde her türlü düzenleme hakkını da sunar. Instagram takipçi satın al sayesinde hesabınızı hareketlendirmek, dikkat çekmek için Wubity sitesi üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Neden Instagram Gerçek Takipçi Satın Almalı?

Instagram gerçek takipçi satın al sayesinde özellikle e ticaret yapan kişiler, kitle üzerinde güven verici bir imajı çok kolay bir biçimde bırakabilirler.

sayesinde özellikle e ticaret yapan kişiler, kitle üzerinde güven verici bir imajı çok kolay bir biçimde bırakabilirler. Bunun yanı sıra yeni, doğal ve gerçek takipçiler, satın alma sonrasında artmaya başlar.

Kurumsal işletmelerin reklamını yapmak isteyenlerin, bu yöntemi kullanabilmeleri başarıyı da beraberinde getirmektedir.

Fenomenlik yolunda büyük bir adım atılması söz konusudur.

Instagram Takipçi Satın Alma Nasıl Olur?

Resmi siteye giriş sonrasında kısa bir zaman dilimi içerisinde üyelik alınmalıdır. Ardından ise bilgilerin dikkatli bir biçimde yazılacağı yere gelinir. Burada yapılması gereken ilk işlem kullanıcı adının girilmesidir. Firma sizden hiçbir şekilde şifre istemez.Sonrasında takipçi miktarının belirlenmesi şarttır. Sepete ekle sonrasında kabul edilmiş ödeme yöntemleriyle satın alma işlemi tamamlanmış olur.

Türk bot takipçi, global yabancı bot takipçi, orta kalite takipçi, telafili takipçi, yüzde 50 telafili Türk takipçi satın alabilirsiniz. Servis ücreti ise 100 tane için sadece 2.10 TL olarak tanımlanmıştır. 20 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde takipçilerin yüklenmesi başlar.

Instagram Takipçi Satın Alma Ödeme Yöntemleri Nasıl?

Instagram takipçi satın alma işleminde farklı ve güvenilir ödeme yöntemleri tercih edilir. Pay TR üzerinden ödeme çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca havale, EFT, online kredi kartı, online banka kartı gibi opsiyonların da olduğunu hemen ifade etmek lazım.

Neden Wubity Firması?

Instagram takipçi satın al denildiği zaman akla gelen ilk firma olan Wubity, birçok farklı takipçi servisini bünyesinde barındırdığı için tercih sebebidir. Bunlardan birisi de Instagram Türk takipçi satın al işlemidir. Servis seçiminiz doğrultusunda takipçileriniz Türk bot veya gerçek takipçilerden oluşacaktır. Bunun yanında global veya telafili instagram takipçi satın alma işlemi de yapılabilir. Wubity, üyelerinin mahremiyetine ve güvenliğine azami derecede önem verir. Şifre istemeyen ofis, özel bakiye sistemi sayesinde üyelerine çok büyük bir avantaj sağlar. Satın alınmış olan takipçilerin yüklenme süresi çok kısadır. Aynı zamanda resmi sitesi mobil uyumludur.

Kaynak: wubity.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.