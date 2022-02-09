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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram, paylaştıklarınızı silmenin kolay bir yolunu sunuyor

Instagram, paylaştıklarınızı silmenin kolay bir yolunu sunuyor

Instagram, paylaştığınız fotoğrafları ya da beğenilerinizi silmek istediğinizde işinizi kolaylaştıracak yeni özellikleri devreye almaya hazır!

3 Saat Önce
2022-02-09 10:13:15
Instagram, paylaştıklarınızı silmenin kolay bir yolunu sunuyor

Instagram, gönderileri, yorumları ve diğer etkinlikleri platformdan silmenizi çok daha kolay hale getirmek için düğmeye bastı. Fotoğraf paylaşım uygulaması, kullanıcıların yorumları ve gönderileri toplu olarak silmesine ve geçmiş etkileşimleri ve arama etkinliğini incelemesine olanak tanıyan yeni hesap denetimlerini kullanıma sunuyor.

Yeni özellikler, kullanıcı profillerinin "etkinliğiniz" adı verilen yeni bir bölümünde sunulacak. Instagram'a göre amaç, geçmiş etkileşimleri tekrar ziyaret etmeyi ve silmeyi kolaylaştırmak. Geçmişte Instagram'dan gelen beğenileri, yorumları ve gönderileri silmek teknik olarak mümkün olsa da, hesabınızı tamamen silmeden bunu yapmanın tek yolu, geçmiş gönderilerinizi tek tek manuel olarak gözden geçirmekti.

Şimdiyse, "etkinliğiniz" bölümü, geçmiş zaman çizelgesini ve Hikaye gönderilerini, ayrıca diğer kullanıcıların yayınlarındaki beğenileri ve yorumları görüntülemek için kısayollar sunacak. Ayrıca uygulamada geçirilen süreyi, arama geçmişini, bağlantı tıklamalarını ve kullanıcı adı değişiklikleri gibi hesap düzeyindeki etkinlikleri gözden geçirmek için kısayollar da bulunacak.

Kaynak: chip.com.tr

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