Instagram, kullanıcılarının uygulamada geçirdikleri süreyi kısıtlama imkanı sunuyor

Instagram gün içinde geçirdikleri zamanları kontrol etmek için kullanıcılarına zaman kısıtlama özelliğini sunuyor.

Instagram, kullanıcılarının uygulamada geçirdikleri süreyi kısıtlamaları için bir bildirim sistemi tanıtmıştı. Belirlenecek olan günlük limit ile kullanıcılar limite ulaştıklarında uygulamayı kapatmaları gerektiği konusunda bildirim alıyorlardı.

TechCrunch'ın haberine göre Instagram bu limit için belirlenen en düşük süreyi artırdı.

Instagram, halihazırda kullanıcılarına iki bildirim seçeneği sunuyor. Bu bildirimlerden biri, uygulama açıldıktan sonra bir oturumda uygulamada geçirilen süreyi hatırlatmak amacıyla ayarlanabilen bildirimler, diğeri ise günlük olarak geçirilen sürenin kısıtlanması amacıyla oluşturulan bildirimler.

Birinci tip bildirimler, yani uygulamada bir seferde geçirilen süre belirli bir limite ulaştığında gösterilen bildirimler için 10, 20 ve 30 dakika seçeneklerinin olduğu görülürken; ikinci tip bildirimler için minimum 30 dakika, maksimum 3 saat seçeneklerinin olduğu görülüyor.

Instagram'ın ikinci tip bildirimler için daha önce 10 dakika seçeneğini sunduğu bilinirken, bu limit 30 dakikaya çıkarıldı. .