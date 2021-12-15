DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı tekniker atama | 20 bin atama tekniker kontenjanı ne kadar? Sağlık Bakanlığı kaç tekniker atanacak?
Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın yorumu
TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmeklik un üretiminde problem yok
THK'nın yeni Kayyum Heyeti Başkanı belli oldu
Vakıf Katılım KOBİ'lere desteğini sürdürüyor
Trendyol'un başarı hikayesi ve ihracat hedefleri Made in Russia Forumu'nda anlatıldı
BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi
e-ticarette yapılacak yatırımlarla işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor
Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon verecek?
Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu
Netflix'te Cem Yılmaz'ın gösterisi ne zaman başlayacak? Netflix 'Diamond Elite Platinum Plus' ne zaman yayınlanacak?
Hepsiburada'nın büyük ödülü BMW 2 Serisi Gran Coupe'un kazananı belli oldu
Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu seçildi
Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Pereira kovulacak mı?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı sayısıyla rekor kırdı.

2 Saat Önce
2021-12-15 12:38:59
Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

CNBC'nin Instagram çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, sosyal medya platformunun aylık kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerine çıktı.

Instagram en son 2018 yılında aylık kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştığında veri yayımlamıştı.

CNBC'nin bugünkü haberine ilişkin şirketten bir açıklama gelmedi.

Kayna: Foreks

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş