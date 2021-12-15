Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı sayısıyla rekor kırdı.
2021-12-15 12:38:59
CNBC'nin Instagram çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, sosyal medya platformunun aylık kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerine çıktı.
Instagram en son 2018 yılında aylık kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştığında veri yayımlamıştı.
CNBC'nin bugünkü haberine ilişkin şirketten bir açıklama gelmedi.
Kayna: Foreks
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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