İnstagram hesap silme 2021 | iPhone instagram hesabı nasıl silinir?

İnstagram hesap silme 2021 | İnstagram dünyasına her gün yüz binlerce kişi katılıyor. İnstagram üye sayısı her geçen gün artarken bazı kullanıcılar da instagram hesaplarını silmenin yolunu arıyor. Peki İnstagram hesap silme nasıl yapılır? iPhone kullanıcıları instagram hesabını nasıl silebilir. iPhone instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan, mobilden instagram hesabı nasıl kaldırılır sorusunun yanıtı haberimizin detayında olacak...

İnstagram hesap silme 2021 | İnstagram dünyasına her gün yüz binlerce kişi katılıyor. İnstagram üye sayısı her geçen gün artarken bazı kullanıcılar da instagram hesaplarını silmenin yolunu arıyor. Peki İnstagram hesap silme nasıl yapılır? iPhone kullanıcıları instagram hesabını nasıl silebilir. iPhone instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan, mobilden instagram hesabı nasıl kaldırılır sorusunun yanıtı haberimizin detayında olacak...

Dünyada 1 milyardan fazla İnstagram kullanıcısı bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. İnstagram kullanıcı sayısı artarken bazen de hesabı silmek isteyenler olabiliyor. Peki İnstagram hesap silme 2021 yılında nasıl yapılıyor. Telefondan, Android ve iPhone'dan instagram hesabı nasıl silinir? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: İnstagramın mobil uygulamalarından direk olarak instagram hesap silme yapılamıyor. Bunun için mobil uygulamanız sizi farklı bir oturuma yönlendiriyor.

iPhone instagram hesabı nasıl silinir?

Hesabınıza dokunun ve profil sayfanızı açın. Sağ üstte yer alan Ayarlar ikonuna basın. Ardından “Yardım Merkezi” başlığını seçin. “Hesabı Yönet” başlığına basın. Yardım sekmesine tıkladıktan sonra sizi “help.instagram.com” adresine yönlendirecek. Doğrudan mobil uygulamadan hesap silme mümkün olmadığı için bu adres üzerinden işlemlerinize devam etmek zorundasınız. Bütün bu aşamaları kullanmak istemiyorsanız direkt olarak Instagram hesap silme linki üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz.

İnstagram hesap silme linki

Instagram ayarlarından hesap silme işlemleri için uğraşmak istemiyorsanız "https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/" adresine tıklayarak direkt İnstagram hesap silme işlemine başlayabilirsiniz.

Hesabını kalıcı olarak silmek isteyenler dikkat!

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silerseniz profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz tamamen silinir ve geri getirilemez. Bunun dışında bir seçenek daha var. Eğer İnstagram'a ara vermek istiyorsanız hesabınızı dondurabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.