Instagram hesap dondurma nedir, Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?

Dünya üzerinde 1 milyaraktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya hesaplarından Instagram yeni özellikleri ile beraber her geçen gün büyük oranda ilgi görmeye ve merak edilmeye devam etmektedir. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan bazı kullanıcılar Instagram hesap dondurma işlemi hakkında bilgi almak istemekte. Sizler için Instagram hesap dondurma hakkında merak edilen tüm detayları derledik Instagram hesap dondurmabu konuya ayrıntılı değineceğiz. Instagram dondurma nasıl yapılır?İşte tüm detaylar…

Dijital çağda olmamız ve teknolojinin gelişmesi ile beraber insanlar birbirleri ile kolay bir şekilde ulaşabiliyor ve dünyadan iletişim kurabiliyorlar. Son zamanlarda büyük bir oranda popüler hale gelen eğlenceli sosyal medya uygulamalarından birisi ise Instagram uygulamasıdır. Dünya çapında büyük bir ilgi gören, arkadaşlarınızı, sevdiğiniz kişileri ve hayranı olmuş olduğunuz kişilerin paylaşımlarını görebilmenize olanak sağlamaktadır. Instagram uygulamasına sahip kişiler çoğu zaman hesaplarını dondurup kendilerine vakit ayırmak istemektedirler. Bu sebepten ötürü Instagram hesaplarını dondurmanın yolunu araştırmakta. Instagram hesap dondurma işlemi oldukça kolaydır. Bu konu hakkında tüm detayları sizler için cevapladık. Instagram hesap dondurma linki nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA

Instagram hesabı dondurma işlemi için şu adımları takip ediniz;

Instagram hesap dondurma işlemi için ilk önce Instagram uygulamasına bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş işlemini gerçekleştirin.

Giriş işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra sağ üst kısımdaki simgesine tıklayın ve Profili Düzenle seçeneğini seçiniz.

Daha sonra aşağıya doğru inin ve sağ altta bulunan “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine tıklayın.

İşaretlemiş olduğunuz seçenekten“Hesabını neden kapatıyorsun?” Sorusunun yanındaki menüden bir seçim yapın ve şifrenizi doğru bir şekilde tekrar giriniz.

Son olaraktan ise “Hesabı Geçici Olarak Kapat'a” tıklayın. Bu şekilde hesabınızı geçici olarak kapatmış olacaksınız.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

Instagram hesabı olan kullanıcılar hesaplarını geçici olarak kapatmak için bu linkteki adrese gidiniz. https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/Ardından açılan sayfada buradan karşınıza çıkan “Hesabını neden kapatıyorsun? Sorusuna tıklayıp size en uygun olan seçeneği giriniz. Daha sonra ise seçeneğin altında bulunan “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” seçeneğine şifrenizi doğru bir şekilde giriniz. Buradan hesabımı geçici olarak kapata tıklayınız. Bu şekilde hesabınız dondurulmuş olacaktır. Hesabınızı tekrar açmak isterseniz eğer Instagram hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini yeniden girmeniz yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.