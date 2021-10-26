Instagram Hesabım Çalındı! Peki, Şimdi Ne Olacak?

Son dönemin en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan Instagram, hesaplar ile ilgili çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Özellikle göz önünde bulunan, çok takipçili hesaplar kötü niyetli kişilerin sıkça hedefi olur. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan sosyal medya kullanıcıları için hem maddi hem de kişisel bilgilerin korunması gibi tehlikeler ortaya çıkabilir. İşte, tam da bu yüzden “Instagram hesabım çalındı ve ne yapmalıyım?” diye düşünmeden, konu ile ilgili kısa sürede işlem başlatmalısınız.

Instagram hesabını geri almak isteyen kullanıcıları iki farklı seçenek bekler. Bu seçeneklerden ilki Instagram hesap kapatma işlemidir. Ancak kapatma işlemi o ana kadar yaptığınız tüm paylaşımların ve edindiğiniz tüm takipçilerin kaybedilmesi anlamına gelir. Eğer bu durumu yaşamak istemiyorsanız, yapmanız gereken şey Instagram hesap kurtarma adımlarını denemektir. Başarı elde edemezseniz, bu işi Türkiye'de profesyonel olarak yapan Medyakoruma 'nın desteğine başvurabilirsiniz. Böylece, hem eski takipçilerinize yeniden erişebilir hem de hesap güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. “Instagram hesabım çalındı, şimdi ne olacak?” diye düşünüyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun. İşte, Instagram hesap kapatma ve kurtarma işlemleri!

Instagram Hesabım Çalındı! Hesabı Kapatmak İçin Ne Yapacağım?

Instagram hesap kapatma işlemi için yapılması gereken birkaç adım bulunur. Ancak sosyal medyada özellikle Instagram'da hesap yönetimi ve güvenliği için sınırlı sayıda muhatap bulunduğunu unutmayın. Bu nedenle, Instagram hesap kapatma işlemi için hızlı ve yoğun bir çalışma yapmanız gerekebilir. Hesap kapatma işlemi için yapmanız gerekenler ise şunlar:

İlk olarak orijinal hesabınıza kendi kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapmayı deneyin.

Instagram çalınan hesabınıza erişimin bulunmadığı uyarısını verecek.

Daha sonraki kısımda gelişmiş yardım seçeneklerinden yazılı olarak hesabınızın çalındığını belirtin ve hesabın kapatılmasını talep edin.

Instagram bu yolla gönderilen formlara birkaç gün içerisinde dönüş sağla

Hızlı bir dönüş alamadıysanız hesap kapatma işlemi için şikayet yöntemini deneyebilirsiniz.

“Instagram hesabım çalındı!” diyorsanız ve hesabı nasıl şikâyet edeceğinizi bilmiyorsanız, bu konuda atılması gereken adımlar şunlar:

Arkadaşlarınız vasıtası ile eski hesabınızın değişen kullanıcı adını bulun.

Bu hesapta, profile tıklayarak sağ üst köşedeki seçenekler kısmına tıklayın.

Bu liste içinde “Hesabı şikayet et” butonuna tıklayın. Mümkünse, arkadaşlarınızın da hesabı şikayet etmesini sağlayın.

Çok sayıda şikayet üzerine Instagram, hesabı kapatma ihtimali artacaktır. Ancak hızlı ve kesin sonuç almak istiyorsanız Medyakoruma gibi profesyonel bir şirketten destek almanızı tavsiye ederiz.

Çalınan Instagram Hesabımı Geri Almak İçin Ne Yapacağım?

Sosyal medya paylaşımlarınızı kaybetmemek ve takipçilerinize yeniden ulaşmak için çalınan Instagram hesabınızı geri almak için harekete geçebilirsiniz. Bu işlem için şu adımları izlemeniz gerekir:

Instagram'a giriş yapmaya çalışın. Başarısız olduğunuzda platform size “Giriş yapmak için yardım al” seçeneğini sunacak. Bu seçenek ise sizin Instagram hesabım çalındı, endişenizi sona erdirmek için kullanacağınız ilk adım olacak.

“Daha çok yardım al” kısmında Instagram ilk olarak size muhtemel hesapları getirir ve bu hesapların size ait olup olmadığını sorar.

Sonraki aşamada ise hesabınıza erişim sağlayamamanız ile ilgili sizi bir forma yönlendirir. Bu forma hesabınız ve çalınması olayı ile ilgili her türlü ayrıntıyı yazmanız, hesabınızı kısa sürede geri almak için etkili bir seçenektir.

Formu gönderdikten sonra ise Instagram'ın hesabınız ile ilgili işlem yapmasını beklemeniz gerekir.

Her ne kadar kolay gibi görünse de Instagram hesap kurtarma işlemleri kullanıcıların zaman ve efor sarf etmesini gerektiren kompleks süreçlerdir. Bununla birlikte profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşmamak, hesabın kötü ellere geçmesi ve kişisel bilgilerin yayılması gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle “Instagram hesabım çalındı şimdi ne yapacağım?” diye düşünmeyin ve konusunda uzman olan kişilerden destek almayı deneyin. Medyakoruma'ya buradan ulaşın ve hesaplarınızı kısa sürede güven altına alın!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.