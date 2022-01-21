Instagram'dan sonra TikTok da ücretli abonelik sistemini test ettiğini doğruladı

Instagram'ın bir abonelik sistemini test ettiğini açıklamasının ardından benzer bir açıklama da TikTok'tan geldi.

TikTok, içerik üreticilerin takipçilerinden abonelik ücreti alabilecekleri bir sistem üzerinde çalıştığını doğruladı. Abonelik sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı, testin kaç içerik üretici ile yapıldığı, ücretlendirmenin nasıl olacağı ve TikTok'un komisyon alıp almayacağı gibi konularda bir bilgi verilmezken, The Verge'e yaptığı açıklama ile dedikoduları doğrulayan şirket sözcüsü Zachary Kizer, sistemin bir süredir test edildiğini söyledi.

Bahsi geçen abonelik sistemine dair bir bilgiye ulaşmak mümkün olmasa da Mashable, TikTok tarafından kurulacak olan abonelik sisteminin Twitter'ın Super Follow adını verdiği abonelik sistemine benzer olacağı görüşünde. Super Follow, tüm içeriklerin bir ödeme duvarının ardına alınması yerine içerik üreticinin istediği içerikleri abonelik ücreti ödeyen takipçilerinin tüketimine sunmasına izin veriyor.

TikTok, halihazırda içerik üreticilerin bahşiş ve canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyeler üzerinden ödeme alabilmelerine izin veriyor.

Öte yandan, TikTok, kısa video içeriği için abonelik sistemini test eden tek şirket değil. Zira Instagram CEO'su Adam Mosseri de dün Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile Instagram'ın bir abonelik sistemini test etmeye başladığını açıklamış, test aşamasında olan özelliklere dair bazı detayları paylaşmıştı.

Bu arada Sosyal medya platformlarında yavaş yavaş yayılmaya başlayan ücretli abonelik sistemi yakında Instagram'a da geleceği açıklandı. İçerik oluşturucuların gelir yöntemlerini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, yeni özelliği bazı ABD'li içerik oluşturucular için aktif hale getirdi.

Yeni özellik ile beraber Instagram kullanıcıları abonelik sistemine özel canlı yayınlar ve hikayeler paylaşabilecekler. Instagram CEO'su Adam Mosseri, yalnızca abonelerin görebileceği bu hikayelerin mor bir halka ile gösterilerek öne çıkacağını ve gelecekte daha fazla abonelik özelliği eklenebileceğini söylüyor.

Kaynak: digitalage.com.tr .