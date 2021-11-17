Instagram'dan çok tartışılacak özellik: 'gerçek bir kişi' olup olmadığınızı anlamak için selfie çekmenizi isteyecek

Instagram, birçok kullanıcının telefonlarında ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre sizin ‘gerçek bir kişi’ olup olmadığınızı anlamak için selfie videosu çekmenizi istiyor. Bu videoda yüzünüzün her açısını göstermeniz gerekecek. Bir anlamda Instagram, hesabınıza erişmeniz için yüzünüzü tanıtmanızı isteyecek.

Instagram, günden güne saldırı amaçlı ya da takipçi sayısını gerçekçi olmayan bir şekilde artırmak için kullanılan daha fazla bot hesaba ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar bot hesaplara dair kesin çözüm bulunabilmiş olmasa da bazı kullanıcıların karşısına çıkan yeni özellik, Instagram'ın bu konuda keskin bir çözüm almaya çalıştığını gösteriyor.

Twitter'da bazı kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmaya çalışırken farklı bir ekranla karşılaştıklarını ifade etti. Bu ekran, kullanıcılardan ‘selfie videosu' doğrulaması istiyordu. Aslında uzun bir zamandır test edildiği görülen, Türkiye'de de daha önce pek çok kullanıcının karşılaştığı bu özellik son günlerde yavaş yavaş herkese açılmaya başlamış gibi duruyor.

Yüzünüz bütün açılardan görülecek

Instagram'ın selfie videosu istediği sayfaya göre platform, videoda ‘yüzü bütün açılardan' kaydetmek istiyor. Selfie videosunun ana amacınınsa sizin gerçek bir insan olduğunu doğrulamak olduğu belirtiliyor. Özelliğin yeniden test mi edildiği yoksa yayınlanmaya mı başladığıysa henüz bilinmiyor. Meta, henüz bu yönde bir açıklama yapmadı.

Instagram'ın ve Facebook'un çatı şirketi Meta, daha önce Facebook'taki yüz tanıma özelliklerinden biri olan fotoğraflarda otomatik kişi etiketleme özelliğini devre dışı bırakmıştı. Bu kapatılan özellik, yıllar boyunca gizlilik tartışmalarına ev sahipliği yapmıştı. Peki Instagram'a gelen yeni özellik, selfie videomuzun gizli kalmasını sağlayacak mı?

Meta'nın ekranda belirttiğine göre Instagram'a gönderdiğimiz selfie videosu, yüz tanıma ya da biyometrik veri toplama amacını taşımayacak. Video, Instagram'da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek. Yine de Facebook'un geçmiş skandallarını düşünecek olursak, pek çok kişinin bu özellikten şüphe duyması kaçınılmaz.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.