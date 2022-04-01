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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay

Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay

Sosyal medya platformu Instagram'a bildirimden mesajlara yanıt verme ve bildirim göndermeden mesaj atma özelliği geldi.

1 Saat Önce
2022-04-01 10:54:02
Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay

Instagram'da dolaşırken yeni bir mesaj geldiğinde cevaplamak için DM kutunuza girmeniz gerekmiyor. Yeni güncelleme ile birlikte mesajları bildirim şeklinde uygulamanın üst kısmında görebiliyor ve hızlı yanıt özelliği ile cevaplayabiliyorsunuz.

Grup sohbetlerinde şarkı önizlemeleri gönderme ve anketler yapma yeteneğinin yanı sıra yeni paylaşım seçenekleri de olacak.

Platformun başkanı Adam Mosseri, Aralık ayının sonunda yayınlanan bir videoda Instagram'ın bu yıl mesajlaşmaya odaklanma niyetini duyurdu . Mosseri, "Mesajlaşma, insanların birincil yollarından biridir - aslında bu noktada insanların çevrimiçi bağlantı kurmasının birincil yoludur" dedi.

instagram-mesaj-yeni-ozellik

Şarkı önizleme özelliği, 30 saniyelik kısa parça klipleri sunacak ve yakında Spotify desteği ile Apple ve Amazon'un müzik akışı servisleriyle entegrasyonlar sayesinde sunulacak. Ayrıca, bir gönderiyi en yakın dört arkadaşınızla hızlı bir şekilde yeniden paylaşmanıza olanak tanıyan, paylaş düğmesine uzun basarak ana Instagram akışından erişilebilen yeni bir menü de var.

Bildirim göndermeden mesaj gönderme özelliği

Instagram, şu anda hangi kişilerinizin çevrimiçi olduğunu göstermek için gelen kutusunun üstüne benzer bir profil resimleri dizisi ekliyor ve aynı zamanda Messenger'ın anket özelliğini de devralıyor. Daha önce duyurulduğu gibi , Messenger'ın kişileriniz için bildirim oluşturmadan sessizce mesaj göndermeye yönelik yeni kısayolu da yeni bir @silent komutu biçiminde Instagram'a geliyor.

Instagram, bu özelliklerin çoğunun artık küresel olarak kullanılabildiğini ve müzik paylaşımının bugünden itibaren kullanıma sunulacağını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber .

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