Instagram'da hızlı bir şekilde takipçi nasıl kazanılır?

Halihazırda trend olan hashtag'leri ve mention'ları kullan. Belirli bir hashtag'in ve/veya ünlünün trend olduğunu fark edersen, hashtag'i kullanmanın ve/veya bir sonraki gönderinde o ünlüden bahsetmenin bir yolunu bul.

Ayrıntılı manşetler oluştur. Fotoğraflarına bir manşet eklerken, durup okuyacağını düşündüğün tarzda içerik düşün; mizah, sorular ve ayrıntılı hikayeler tarzı şeyler daha fazla dikkat çeker, bu da takip olasılığını artırır.

Manşetlerin, yaygın harekete geçirme eylemleri yanında, (örneğin, "Bunun gibi daha fazla gönderi için bu sayfayı takip et") belirgin harekete geçirme eylemlerine (örneğin; "Katılıyorsan iki kez dokun!") sahip olmalı.

Yüklemelerini belirli aralıklarla yap. Instagram sayfanı hızlı bir şekilde fotoğraflarla doldurmanın daha fazla takipçi çekeceğini düşünebilirsin, fakat aslında tam tersi doğru. Tek seferde çok fazla fotoğraf gönderirsen, takipçilerinin ana sayfalarını boğarsın. Takipçi olmayanlar seni takip etmek istemez ve mevcut takipçilerin fikrini değiştirip seni takip etmeyi bırakabilir.

Her gün ortalama bir ya da üçten fazla fotoğraf yayınlama.

Fotoğraflarını yoğun zamanlarda yayınla. Bir Instagram fotoğrafının Instagram topluluğunda kaybolmadan önce üç ila dört saat arasında bir ömrü vardır. En fazla sayıda kullanıcı varken yayın yaparsan, günün diğer saatlerine kıyasla rastgele izleyici ve potansiyel takipçi yakalama şansın artar.

Günün en popüler iki saati, sabah ve iş çıkışı saati sonrasıdır.

Haftanın en popüler zamanı Çarşamba günü saat 17:00 ile 18:00 arasıdır.[1]

14:00-15:00 saatleri arası, Instagram'daki başka bir yoğun dönemdir.

Her Instagram hesabının farklı bir kitlesi vardır. Hangi saatlerde en fazla etkileşim elde ettiğini öğren ve bu zamanlarda düzenli olarak yayın yap.

Çok sayıda kullanıcıyı takip et. Diğer Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmenin en hızlı yollarından biri, önce onları takip etmeye başlamaktır. Takip ettiğin kişi sayısı arttıkça, karşılığında daha fazla kişi seni takip etmeyi düşünecektir.

Popüler kullanıcılara ve takipçilerinden çok daha fazla kişiyi takip eden kullanıcılara bak. Bu insanlar, takipçi sayısını artırmak isteyen kişiler olabilirler ve karşılığında seni takip edeceklerdir.

Bir hesabın biyografisinde "f4f" veya "follow4follow" (ya da aynı deyimin farklı türevleri) varsa, onları takip etmen onların da seni geri takip edeceği anlamına gelir.

Diğer kullanıcıların gönderileriyle etkileşim kur. Kullanıcıları takip etmek, hesabının fark edilmesini sağlamanın iyi bir yolu olsa da, yayınlarını beğenip yorum yapmaya başlayana kadar seni takip etmekte kararsız kalabilirler.

Bu strateji zaman alır, fakat çoğu zaman hesabını arkadaşlarına önerecek kadar sadık takipçilere sahip olursun:

Küçük bir topluluğa katıl. Küçük topluluklar, günlük yarışmalara sponsor olup forumlar düzenleyerek geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Instagram hesapları etrafında şekillenir. Küçük bir topluluğa aktif olarak katılarak, kendini hızlı bir şekilde diğer Instagram kullanıcılarına tanıtabilirsin. Hepsinden de iyisi, bu kullanıcılar Instagram üzerinde aktif olmaya isteklidir, bu yüzden yeni kullanıcıları takip etme olasılıkları daha yüksektir.

Örneğin; @joshjohnson #JJ community günlük yarışmalar ve forumlar yapıyor. Fotoğraflarını #JJ hashtag'iyle etiketlersen ve topluluğun 1-2-3 kuralını uygularsan, kolayca yeni takipçiler edinebilirsin. Temel kural, göndereceğin her fotoğraf için iki yorum ve üç beğeni yapmalısın.

Takipçi satın alınmanın yasa dışı olduğunu bil. Bunu yaparak Instagram Hizmet Şartlarını ihlal etmiş olursun ve yakalanırsan da siteden atılırsın. Bunun sorumluluğu sana ait.

Gerçek ve sahte kullanıcılar arasındaki farkı anla. Bazı servisler sırf takipçi sayını arttırmak için ayarlanan bot hesaplarıyla gerçekte olduğundan daha fazla takipçiye sahip olman amacıyla sana “sahte” kullanıcı satar. Başka hizmetler de, sana Instagram üzerinde seni takip etmeyi kabul eden ve aktif katılımda bulunmayabilecek "gerçek" kullanıcılar satar.[2]

Genel bir kural olarak, sahte takipçi satın almaktansa gerçek takipçiler satın al. Gerçek takipçiler daha aktiftir ve Instagram profilinin aktif kalmasına ve büyümesine yardımcı olurlar.

Çoğu durumda, sahte takipçiler belirli bir süre sonra ortadan kaybolur.

Takipçi satın almanın artı ve eksi yönlerini anla. Takipçi satın almak, Instagram'da çok sayıda takipçi edinmenin açık ara en hızlı yoludur. Çok pratik olmasa da, eğer birkaç hafta beklemeyi göze alabilirsen, daha dürüst yöntemler kullanarak takipçi edinebilirsin.[3]

Takipçi satın almanın en olumlu tarafı, anında garantili takip edilmendir. Instagram hesabını popüler göstererek, diğer kullanıcılarla daha da popüler olabilirsin. Ayrıca Instagram “acemisi” görüntüsünü kaldırarak insanların seni biraz daha ciddiye almalarını sağlarsın.

Takipçi satın almanın en olumsuz tarafı, sonuç olarak, bu takipçilerin profilinle gerçekten ilgileniyor olmamalarıdır. Ayrıca, takipçi satın almak Instagram Hizmet Şartları'na aykırıdır, yani dikkatli olmazsan hesabın askıya alınabilir.

Instagram ücretli takipçi hizmeti ara. Seçtiğin bir arama motoruna instagram takipçi satın al yaz ve sonuçları gözden geçir. Bazı popüler hizmetler şunlardır:

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Bir servis seç. Hizmetin internet sitesini görüntülemek için sonuç bağlantılarından birine tıkla.

Seçtiğin servisin güvenilirliğini belirle. Bir hizmeti seçtiğinde, devam etmeden önce hizmetin gerçek olduğunu ve sahte olmadığını doğrulamak için elinden gelen her şeyi yap. Bunu yapmanın en kolay yolu, hizmetin adını ve ardından "sahte" kelimesini bir arama motoruna yazıp diğer kullanıcıların yorumlarını incelemektir.

Banka kartı gerektirmeden PayPal ile ödeme kabul eden bir hizmet ara.

Instagram takipçisi satın almak, doğal olarak şüpheli bir taktiktir, bu yüzden, internet sitesinde göz yumman gereken bazı şüpheli detaylar (örneğin; birden çok tire içeren bir URL, kötü web tasarımı vb.) olabilir.