Instagram'da hangi özellikler geliyor? Gençlere sıkı denetim mi olacak?

2022 yılı ile birlikte Instagram'da yeni özelliklerle karşı karşıya kalacağız. Instagram Başkanı yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulundu. Ergen gençleri yönelik yeni düzenleme mi geliyor? Instagram'ın başkanı neler açıkladı? Mola ver özelliği neler getiriyor? Etiketleme ve topluca silmeye yönelik hangi çalışmalar var...

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri,ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını söyledi. Instagram'da "mola ver" özelliği gelecek. Peki bu özellikler ne zaman uygulamaya girecek?

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Ergen gençlere içerik ayarı

Instagram fotoğraf paylaşım uygulaması, ergenlik çağındaki genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacağını ve uygulamayı uzun süre kullanan gençleri ara vermeye teşvik edeceğini bildirdi.

Instagram'ın başkanı neler açıkladı?

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesinden yayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını kaydetti. Mosseri, Instagram'ın başkanı Adam Mosseri,

Mola ver özelliği nedir?

Açılamasında platforma gençler için getirdikleri "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkati çeken Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da bugün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını bildirdi.

Topluca silme özelliği

Mosseri, Instagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesinin artık engellendiğini de bildirdi.Ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini ve önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği getirileceğini de duyuran Mosseri, gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağını hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.