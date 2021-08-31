Instagram'da 'Doğum Tarihi' zorunluluğu

Instagram, çocukların güvenliği için, kullanıcılarının doğum tarihlerini girmelerini mecbur tutacak. Bu sayede yaşı küçük olanlar, bazı 'hassas' içerikleri göremeyecek.

Instagram, uygulamayı kullanan gençleri korumak amacıyla gerçekleştirdiği yeni bir politika değişikliği kapsamında, kullanıcıların doğum günlerini paylaşmalarını zorunlu tutacak. Aslında bu zorunluluk 2019'dan beri var, fakat daha önceki dönemde üye olmuş olan kullanıcıların bu bilgiyi girmemiş olmaları mümkün. Ancak, önümüzdeki birkaç hafta içinde Instagram daha önceden doğum tarihini paylaşmamış olan kullanıcılara bir uyarı görüntüleyerek ve doğum tarihini girmelerini isteyecek.

Kullanıcıları doğum tarihlerini girmeye zorlamak için öncelikle uyarı pencereleri kullanılacak. Buna ek olarak, bazı Instagram içerikleri "hassas içerik" olarak etiketlenerek üstü kapatılacak. Kullanıcı bu içeriği görmek isterse, doğum tarihini girmek zorunda olacak.

Firma, yapay zekâdan yararlanarak kullanıcının sahte bir doğum tarihi girmesinin önüne geçileceğini, buna ek olarak bazı kullanıcılardan yaşlarını "doğrulmalarını" isteyeceğini duyurdu. Kullanıcının girdiği doğum tarihi yapay zekâ filtresinden geçerken ters görünen bir durum fark edildiğinde, bu doğrulama süreci başlatılacak. Instagram bu teknolojinin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu ve son haline geldiğinde daha fazla bilgi verileceğini açıkladı.

Instagram'daki bu değişikliklerin amacı en genç kullanıcıları için güvenlik ve gizlilik özelliklerini güçlendirmek. Şirket ayrıca çocukların hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getireceğini ve reklamverenlerin bu kullanıcıları hedefleme imkanını sınırlayacağını da daha önce açıklamıştı. Ayrıca yakın zamanda yetişkin yabancıların gençlere mesaj göndermesini önleme özelliğini de tanıtmıştı.

ChipOnline

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.