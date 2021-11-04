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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü?

Bazı kullanıcılar instagramın en çok kullanılan bölümlerinden olan DM kutusuna kullanamıyor. Mesaj gönderimi sırasında hata alan kullanıcılar “Instagram çöktü mü?” sorusunun yanıtını arıyor.

38 Dakika Önce
2021-11-04 08:41:56
Instagram çöktü mü?

İnstagram DM'den mesaj göndermek isteyen bazı kullanıcılar “Gelen kutusu yüklenirken bir hata oldu” uyarısı ile karşılaşıyor. Milyonlarca kullanıcı bir anda “İnstagram çöktü mü? 3 Kasım Instagram çöktü mü, DM yazışma neden hata veriyor?” sorularını internette aramaya başladı.

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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