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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram çöktü mü, neden yenilenmiyor, açılmıyor? Sorularıyla bazı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Kullanıcılar akış yenileme ve erişim sağlama problemi yaşıyor...

1 Saat Önce
2021-09-02 14:50:56
Instagram çöktü mü?

Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla beraber bazı kullanıcılar karşılaştıkları sorun sonrası araştırmalara başladı. Dünya genelinde popüler bir sosyal medya uygulaması haline gelen uygulamada akışın yenilenmemesi ve hikayeyi izleyenlerin görülmemesi problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar ise uygulamayı aktif olarak kullanabildiklerini ve bir problem olmadığını söylüyor.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken uzmanların çözüm için sundukları öneriler ise şöyle:

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

TELEFONU YENİDEN BAŞLATMA

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

GÜNCELLEME

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

ÇAKIŞAN UYGULAMALARI KONTROL EDİN

Uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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