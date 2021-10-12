Instagram'a yeni özellik: “Instagram çöktü mü?”

Instagram, bundan sonra çöktüğünde, artık kullanıcılarına ilk haber verenin kendi olması için harekete geçti. Instagram, “Instagram çöktü mü?” sorusunun cevabını birinci elden vermek için geliştirdiği yeni özelliklerini test etmeye başlıyor.

Son dönemde erişim ve çökme sorunlarıyla başı oldukça ağrıyan sosyal ağ Instagram, yaşanan kesintilerle ilgili olarak iki yeni özelliği devreye almaya hazırlanıyor. Facebook ve bünyesindeki Instagram'da bir sorun yaşayan kullanıcılar, yaşadıkları sorunların cevaplarına, Twitter ve Google başta olmak üzere diğer platformlara taşıdıkları “Instagram çöktü mü?” sorusuyla ulaşmaya çalışıyorlar.

Bu ve benzeri durumlarda kullanıcıların yaşadığı sorunla ilgili olarak ilk cevabı kendilerinden duyması için harekete geçen Instagram, yeni devreye alacağı özellikle platforma erişimde yaşanan geniş çaplı kesinti durumlarında kullanıcılara haber verecek. Instagram'ın bu yeni özelliği, “Hareketler” sayfası içinde yer alacak.

"HER KESİNTİDE BİLDİRİM GÖNDERMEYECEĞİZ"

Sosyal ağdan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“Instagram'da bir şeylerin ters gitmesinin, (erişimde) geçici sorunların ortaya çıkmasının ne kadar kafa karıştırıcı olabileceğini biliyoruz. Katılımı veya dağıtımı etkilediklerinde, insanların, gönderilerine bağlı olarak sorunların kendilerine özgü olduğunu düşünmelerine yol açabileceğini de biliyoruz. Bu netlik eksikliği sinir bozucu olabilir, bu yüzden neler olup bittiğini doğrudan bizden anlamanın daha kolay olmasını istiyoruz. Bir kesinti veya teknik sorunla karşılaştığımızda ve bu sorun çözüldüğünde sizi ‘Activity Feed'inizde bilgilendirecek yeni bir özelliği test ediyoruz. Her kesinti olduğunda bildirim göndermeyeceğiz, ancak insanların kafasının karıştığını ve yanıt aradığını gördüğümüzde, bunun gibi bir bilgilendirmenin durumu daha netleştirmeye yardımcı olup olmayacağını belirleyeceğiz. Bu test ABD'de yapılacak ve önümüzdeki birkaç ay boyunca devam edecek. Ardından (bu özelliği) daha fazla kullanıcıya sunacağız.”

"HESABINIZ DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR" BİLGİLENDİRMESİ YAPACAK

Instagram'ın duyurduğu bir diğer yenilik ise "Hesap Durumu" ile ilgili oldu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, hesapların devre dışı bırakılma riskiyle karşı karşıya olup olmadığını görebilecek. Sosyal ağdan bu özellikle ilgili yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi:

“Geçen yıl, insanlara Instagram'da daha önce bildirdikleri gönderiler, yorumlar, profiller hakkında daha fazla bilgi vermek ve paylaştıkları herhangi bir şeyin Topluluk Kurallarımıza aykırı olup olmadığını bildirmek için Destek Talepleri sunmuştuk. ‘Hesap Durumu' adlı yeni bir araçta, hesabınızda neler olup bittiğini öğrenmeyi daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapıyoruz. Hesap Durumu, hesabınızda ve içerik dağıtımınızda neler olduğunu görmek için tek adresiniz olacak. İnsanların hesaplarının devre dışı bırakılma riski altında olup olmadığını bilmesini kolaylaştırarak başlayacağız. Önümüzdeki aylarda, insanlara içeriklerinin Instagram'ın farklı bölümlerinde nasıl dağıtıldığı ve önerildiği konusunda daha iyi bir fikir vererek bu araca daha fazla bilgi eklemeyi planlıyoruz. Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız, doğrudan Hesap Durumu'nuzdan ‘İnceleme İste'ye tıklayarak da itiraz edebilirsiniz.”

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.