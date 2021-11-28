İnsansı robota yüzünü verene 200 bin dolar!

ABD'li bir teknoloji şirketi; otel, AVM'ler ve havaalanlarında çalıştırılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arıyor.

ABD'li teknoloji şirketi Promobot, 2023'ten itibaren otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılacak insansı robotlar için yen bir yüz arayışına girdi.

Firma, yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar devretecek cesur bir gönüllüye, 200 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 485 bin lira) gibi büyük bir para verileceğini açıkladı.

Promobot, korkutucu derecede gerçek duran insansı robotlarıyla tanınan New York merkezli bir robot üretim firması.

Şimdiden 43 ülkede kullanılan insansı robotlar yöneticiler, girişimciler, danışmanlar, rehberler ve otel görevlilerinin yerine çalışması için üretildi.

NTV'nin aktardığına göre, konuya yönelik açıklama yapan şirket, "Şirketimiz yüz tanıma, konuşma, otonom navigasyon, yapay zeka ve diğer robotik alanlarda kullanılmak üzere teknolojiler geliştiriyor. 2019'dan bu yana aktif olarak insansı robotlar üretiyor ve piyasaya sürüyoruz. Yeni müşterilerimiz büyük ölçekli bir proje başlatmak istiyor bu yüzden yasal gecikmeleri önlemek için yeni robotlarda kullanılacak bir yüz lisansı gerekiyor” dedi.

Promobot teknoloji firması, son kampanyasında insansı robot asistanı olarak kullanılacak kibar ve arkadaş canlısı bir yüz arıyor.

Adı açıklanmayan bir ABD şirketi tarafından görevlendirilecek olan robot, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki havaalanları, alışveriş merkezleri ve mağazalarda kullanılacak.

Promobot, her cinsiyetten ve yaştan insanın başvuru yapabileceğine dikkat çekerek, "Asistan robotlar 2023'te faaliyetlerine başlayacak ve robotun yüzü seçilen kişinin yüzü olacak” diye konuştu.

Promobot, ünlü insansı robot Sophia gibi, bilgisayar tarafından oluşturulan bir yüzü tercih etmek yerine neden gerçek bir yüz kullanmaya çalıştığını henüz söylemedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.