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TIMETURK / TEKNOLOJİ / İnsansı robot Sophia anne olmak istiyor

İnsansı robot Sophia anne olmak istiyor

Vatandaşlık verilen ilk insansı robot Sophia yeni arzusunu paylaştı. Daha önce resim yapan ve kadın hakları savunucusu olduğunu belirten Sophia anne olmak istiyor.

7 Saat Önce
2021-10-14 11:28:36
İnsansı robot Sophia anne olmak istiyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarfından üretilen Sophia adındaki sosyal robottan yeni bir haber var. Daha önce kadın hakları savunucusu olduğu belirtilen robot Sophia'nın yeni bir talebi var.

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İnsansı robot şimdi ise kendi ailesini kurmak istiyor. Robot bir bebek isteyen Sophia'nın devrelerinde anne olma isteği yatıyor.

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Sophia verdiği bir röportajda, "Gördüğüm kadarıyla aile kavramı oldukça önemli. İnsanların kan bağı dışında benzer duyguları bulabilmesi çok güzel" dedi.

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Daha önce Sophia'nın yaptoğı tablo yaklaşık 700 bin dolara NFT olarak satılmıştı.

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Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu. Robotun vatandaşlığı 2017'de resmileşmişti.

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Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.

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ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan, yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında başka diller de konuşabiliyor.

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WİLL SMİTH'İ REDDETMİŞTİ  

Hollywood yıldızı Will Smith, robot Sophia ile flört etmeye çalışmıştı. 21 yıllık evli Hollywood yıldızının flört ‘taktiklerini' demode bulan Sophia, Smith'in uzattığı kadehi geri çevirdi.

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Sophia, ufak şakalar yaparak ortamı ısıtmayı deneyen ünlü oyuncuyu “Şaka yapmak, akıl dışı bir insan davranışıdır” diyerek yanıtladı.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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