DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kadın mahkumlar için makyaj neden önemli?
İnsanoğlu Güneş’e dokundu
İnsanoğlu Güneş’e dokundu
Vejetaryenler ülkesinde yumurta krizi patlak verdi
Çin: Askeri alandaki yapay zeka denetlenmeli
Faiz indirimiyle konut satışları zirve yaptı
Amerika başkanı, oğluyla aynı mezara gömüldü
McGurk: ABD, Irak topraklarını çevre ülkelere karşı kullanmayacak
AB’den ‘Türkiye ile iş birliği’ açıklaması
Melih Gökçek tartışılan zırhlı aracı iade etti; belediyeden açıklama
Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantısı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
Bütçe görüşmesinde portakallı tepki
CHP’li Özel’den Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama
Mahkum dizisi konusu | Mahkum senaristi ve yönetmeni kim?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / İnsanoğlu Güneş’e dokundu

İnsanoğlu Güneş’e dokundu

İnsanoğlu, Ay’a ayak basmasından 52 yıl sonra Güneş’e ulaştı.

2 Saat Önce
2021-12-15 01:57:30
İnsanoğlu Güneş’e dokundu

NASA'nın 60 yıl önce belirlediği "güneşe dokunma" hedefi 3 yıl önce fırlatılan Parker Solar Probe uzay aracı tarafından gerçekleştirildi.

Solar Probe, parçacıkları ve güneşin manyetik alanlarını örneklemek için korona tabakasından ve üst atmosferinden başarıyla geçti.

2 milyon derecede görev yapan uzay aracının bilim dünyasına göndereceği keşifler merakla bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş