İnsanoğlu Güneş’e dokundu
İnsanoğlu, Ay’a ayak basmasından 52 yıl sonra Güneş’e ulaştı.
2021-12-15 01:57:30
NASA'nın 60 yıl önce belirlediği "güneşe dokunma" hedefi 3 yıl önce fırlatılan Parker Solar Probe uzay aracı tarafından gerçekleştirildi.
Solar Probe, parçacıkları ve güneşin manyetik alanlarını örneklemek için korona tabakasından ve üst atmosferinden başarıyla geçti.
2 milyon derecede görev yapan uzay aracının bilim dünyasına göndereceği keşifler merakla bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)