İnsanoğlu Güneş’e dokundu

İnsanoğlu, Ay’a ayak basmasından 52 yıl sonra Güneş’e ulaştı.

NASA'nın 60 yıl önce belirlediği "güneşe dokunma" hedefi 3 yıl önce fırlatılan Parker Solar Probe uzay aracı tarafından gerçekleştirildi.

Solar Probe, parçacıkları ve güneşin manyetik alanlarını örneklemek için korona tabakasından ve üst atmosferinden başarıyla geçti.

2 milyon derecede görev yapan uzay aracının bilim dünyasına göndereceği keşifler merakla bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.