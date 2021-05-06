İnsanlık dijital çılgınlıkla karşı karşıya

İlk dijital bilgisayar 50 ton. İlk akıllı telefon ise 1 kilo. Bilgisayarın kökeni ise Sümerler'e kadar uzanıyor

Önümüzdeki 25 yılda var olan mesleklerin yüzde 47'sinin ortadan kalkacağı, yerlerini yeni iş kollarının alacağına dair tartışmalar sürüyor. Bu durum ise milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olacak. Fütüristler ise bu dalgalanmadan insanların da işsiz kalarak önemli ölçüde maddi yönden etkileneceğinin altını çizmekteler.

2 milyon yeni iş tanımı

Deloitte ve Manufacturing Institute tarafından yapılan en son araştırmaya göre 2025 yılına kadar 2 milyon yeni iş tanımıyla daha da artacak olan yetenek uçurumu sorununu çözmek için giderek daha karmaşık sistemler yaratmak gerekecek. Doldurulması en zor olan iş alanları, tehlikeli, sürekli kendini tekrarlayan, rutin ve sıkıcı olan işler olacak. Yani insanlar için sıkıcı fakat robotlar için mükemmel olan işler...

Akıllı çağ akıllara zarar...

Pek çok ABD'li üretici muhtemelen, bundan böyle robotların Endüstri 4.0'da daha önemli bir rol oynayacağını kabul ediyor. Bu son sanayi devrimi ve "akıllı fabrika" çağında, bilgisayar ve otomasyon yeni bir şekilde bir araya geliyor: Robotlar, yapay zeka ve öğrenme algoritmalarıyla donatılmış bilgisayar sistemlerine entegre yeni bir iş modeli.

Hayatımıza tesir eden şaşırtıcı dijital gelişmelerin arkaplarnı isi şöyle:

Bilgisayarın kökeni Sümerler'e uzanıyor

Birçok uzman bilgiyi sayan ilk aletin abaküs olduğunu kabul etmektedir.Sümer halkının Milattan Önce 2 bin 300 yılında abaküs kullandığı düşünülürse günümüzün bilgisayarlarının tarihinin de buralara kadar uzandığı söylenebilir.

İlk bilgisayar 50 ton

Bilişim teknolojileri ışık hızında bir gelişim gösteriyor. Şu anda kullandığımız bilgisayarları kolaylıkla taşıyabilmemize karşın ilk dijital bilgisayar 50 tonluk bir ağırlığa sahipti. Bilgisayarların ayrılmaz parçası mause ler ise 1968 yılında icat edildi. Tek bir düğmeye sahip olan ve tek bir tahta kareden ibaret olduğu düşünüldüğünde günümüze gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini de anlayabiliriz.

İlk akıllı telefon 1 kilo

Bağımlığısı olduğumuz iş yazışmalarımızdan sosyalleşmeye kadar uzanan çizgide her an yanımızda olan telefonların hikayesi de telgrafın öyküsü ile yakından ilişkili. 1994 yılında yapılan ve insanoğlunun hayatına girenh ilk akıllı telefon bir kilodan fazla bir ağırlıkta idi. Günümüzde kullanılanmakta olduğumuz telefonlar ise bir kağıt inceliğine sahip.

Akıllı saatlerle muayene

Dijital teknolojinin bir diğer ürünü akıllı saatler. Bu küçük ama çok marifetli aletler vazgeçilmez teknolojik ürünler arasına girdi. Gelecek yıllarda akıllı saatlerde depolanan sağlık bilgilerinin otomatik olarak doktorların bilgisayarlarına gönderilmesi de planlanıyor.

Bitcoinin önlenemez yükselişi

Çokça tartışılan dijital teknolojik ürünler arasında dijital paralar da var. Bu paraların yatırım değeri ve geçirliliği hukuki açıdan da tartışma konusu. Değerleri hızla yükselip düşebiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce bir hamburger için 10 bin bitcoin ile ödeme yapılırken 2017 yılında bu miktar bitcoinin yaklaşık 100 milyon dolara çıkmış olması da teknolojinin hangi gelişmelere gebe olduğunun en önemli göstergesi.

Makineler insanlara karşı

Bilişim teknolojileri günden güne gelişirken makineler de bilgileri daha etkili şekilde kullanabiliyor ve bazı işlemleri insanlardan daha pratik ve hızlı yapabilmekte. Sözkonusu durum belli bir zaman sonra makinelerin insanların yerini almaya başlayacağının işareti olarak algılanmakta. Otomazisyonla birlikte nihai aşamada yapay teknolojinin de takviyesiyle bu makinelerin dünyayı ele geçireceğini dair tartışmalar da teknolojinin nerelerden nereye geldiğinin göstergesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.