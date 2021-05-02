İnsanlığın gelişimine teknoloji takviyesi

Makasın icadının Büyük İskender’in Mısır’ı fethinden önceye dayandığı tahmin ediliyor. Posta pulunu bulana ise şövalye unvanı verildi

Bilimin tarihi insanlık tarihiyle özdeş. Günlük hayatımızda kullandığımız halde hakkında malumatımızın olmadığı o kadar çok alet var ki; icatlarıyla beyinlerimizi zorlar.

Teknolojiye damga vuran bazı icatlar ise şöyle:

Motorlu uçuş tarihi

İnsanlık tarihinde ilk motorlu uçuş 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleştirildi. Bu uçuş Orville Wright'ın pilotluğunu yaptığı Flyer adındaki uçakla gerçekleşti ve yerden sadece 3 metre kadar yükselip 12 saniye havada kalabildi.

Asansörün icadı

Yunan bilim insanı Arşimet, vince benzeyen ve yükleri kaldırmayı sağlayan bir sistem geliştirdi ve böylece asansörün mucidi oldu. İlk modern asansör ise 1743 yılında Versailles Sarayı'nda Kral 15. Louis'in dairesine inşa edildi.

Sinemanın temeli

1927 yılında görüntü ve sesin birlikte kaydedilmesi insanlığı ilk sesli sinema filmiyle buluşturdu. Caz Şarkıcısı/The Jazz Singer uzun metrajlı ilk film olarak sinema tarihine adını yazdırdı. Sinema macerası ise Lumiere kardeşlerin kamera ve projektörün bir arada olduğu sinematograf aletini icat etmesiyle başladı.

Penisilinin miladı

1928 yılında Alexander Fleming tarafından penisilin bulundu. Penicillium notatum adlı bir tür küf mantarında keşfedilen bu antibiyotik, ilaçla tedavide milat denilebilecek bir dönemi de beraberinde getirdi. Penisilinin insanlarda kullanılması ise 1941'de oldu

Bilgisayarın ilk kullanımı

Bilgisayar tabiri 1613 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İlk programlanabilir bilgisayar ise Alman Konrad Zuse tarafından 1936 ve 38 yılları arasında gerçekleştirildi.

Uzaya insanlık adımı

21 Temmuz 1969'da Ay'a ilk kez gidildi. ABD'li astronotlar Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'in gerçekleştirdiği bu ilkten geriye kalan o ünlü cümle Armstrong'a aitti: “Benim için küçük insanlık için büyük bir adım.” Bununla birlikte insanlı ilk uzay uçuşunu 1961'de gerçekleştiren kişi Sovyet kozmonot Yuri Gagarin olmuştur.

Pulu buldu şövalye oldu

Posta pulu, bir zamanlar mucidini şövalyelikle ödüllendirecek kadar mühim bir simgeydi. 1837 yılında Rowland Hill, bu icadı sayesinde İngiltere Kralı tarafından şövalye ilan edildi. Zamanla sadece kral yazışmalarında kullanılan bir işaret olmaktan çıkan posta pulu, tüm dünyaya yayıldı.

İlk kalp nakli

Güney Afrikalı cerrah Christiaan Barnard, hastası Louis Waskansky'ye dünyada ilk kez yapılan kalp naklini 1967 yılında gerçekleştertirdi.

Makasın patenti

Makas'ın icadının Büyük İskender'in Mısır'ı fethinden önceye dayandığı tahmin ediliyor. Çünkü makasın, fetihten sonra gelişen güzel sanatlarda bir üstünlük sembolü olarak Mısır'da kullanıldığı biliniyor. Günümüzde kullandığımız makasın mucidi olan Louise Austin ise 1893 yılında bu icadına patent aldı.

Gök biliminde teleskop dönemi

İngiliz gökbilimci Edwin Hubble'ın adını taşıyan ve 15 milyar ışık yılı öteyi gözlemleyebilmesi hesaplanan Hubble Uzay Teleskopu 1990 yılında uzaya gönderildi. 1996 yılında milyarlarca yeni galaksi de keşfedildi.Uzaydaki hamleler için bu adamlır temel teşkil etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.