DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı
TOGG’dan bir hamle daha! İmza atıldı
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını 'abartılı' buluyor
THY’den Kazakistan'a özel tahliye seferi
2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?
HES durumunuz riskli ne demek? Durumunuz riskli anlamı nedir? Durumunuz riskli uyarısı neden çıkıyor?
Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?
Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı
2022 Trafik sigortası tavan fiyatları | 2022 Trafik sigortası en fazla ve en ucuz ne kadar?
En iyi saç ekimi merkezini kararlarında belirleyici unsur: Saç ekimi fiyatları!
Mercedes-Benz'i çip kıtlığı vurdu
ABD'den Suriye’ye yeni takviye
İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler
Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

TIMETURK / TEKNOLOJİ / İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler

İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler

Bilim insanları Çin’de tanıtılan robotun, insan beyin dalgalarını okumada yüzde 96 başarılı olduğunu iddia ediyor.

1 Saat Önce
2022-01-07 16:55:06
İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler

Bir kullanıcının beyin dalgalarını ve kas aktivitesini tarayan cihaz, China Three Gorges Üniversitesi'ndeki Akıllı Üretim İnovasyon Teknoloji Merkezi tarafından tasarlandı.

Giyilebilir teknolojiyi test eden bilim insanları, gönüllülerin hiçbir şey söylemeden veya herhangi bir fiziksel hareket yapmadan robotun zihinden geçenleri algılayarak hareket edebildiğini buldu.

Araştırmacılar, robotun komutları neredeyse anında takip edebildiğini ve bu işbirlikçi robotların veya cobotların teknolojik bir atılıma işaret edebileceği iddia ediliyor.

FABRİKALARDA KULLANMAK İÇİN TESTLER DEVAM EDİYOR

Akademik dergi China Mechanical Engineering'deki bulguları yansıtan proje lideri Dong Yuanfa, robotların bir endüstri yaratabileceği olasılığına da değindi.

Dong, robotun gönüllüler tarafından yüzlerce saatlik eğitimden geçtiğini söyledi. Başlığın zamanın yüzde 70'inde işçilerin komutlarını yerine getirdiği, ancak beyin mesajının okunması için çok yoğun bir şekilde konsantre olması için gönüllülere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Makalede, şimdiye kadarki tüm testlerin bir laboratuvarda yapıldığı bu nedenle de teknolojinin gerçek bir fabrikada kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için daha fazla teste ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde, akıllı üretimde dünya lideri olma hedeflerinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar robotik inovasyon için küresel bir merkez olma hedeflerini açıklamıştı.

Kaynak: Londra Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş