İnsanın gen haritası tamamen çıkarıldı

Araştırmacılar, birçok hastalığa neden olan genetik çeşitlilik ve mutasyonla ilişkili detayları ortaya çıkaracak bir başarıya imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları, insanın gen haritasını tamamen çıkardıklarını duyurdu.

Bilim insanları birçok hastalığın nedenini ortaya koyup çözüm için çare olabilecek bir başarı elde etti. "İnsan gen haritasını" eksiksiz olarak çıkardı.

Tamamlanan gen haritası, hakemli dergiler Science ve Nature Methods'da yayımlandı.

2003'teki eksikler tamamlandı

2003 yılında ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından insanın gen haritası ilk kez açıklanmış ancak yüzde 8'i deşifre edilememişti.

Yaklaşık 20 yıl sonra eksik parçalar tamamlandı.

Açıklanan eksiksiz haritanın, eskisinde yer almayan proteinleri kodlayan 104 gen dahil olmak üzere 3 bin 604 gen içerdiği aktarıldı.

Tıbbi keşiflerin önünü açabilir

Bu temel bilginin, genetik hastalıkların tedavisi konusunda devam eden birçok araştırmaya ışık tutması bekleniyor.

Bilim insanları, haritanın yaşlanma, kanser ve kalp rahatsızlığı gibi alanlarda tıbbi keşiflerin önünü açacağını söylüyor.

TRTHaber .