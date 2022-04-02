DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Selçuk Bayraktar'ın tepki gösterdiği Çiğdem Toker olayı nedir? Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker'in mesleği nedir?
Türk savunma şirketleri Latin Amerika'ya gidiyor
Ankara'da simitin yeni fiyatı ne oldu? Ankara'da simit zamlandı mı ? Ankara yeni simit fiyatı nedir?
Pakistan Başbakanı Han'dan destekçilerine kritik çağrı
Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç tatlısı nedir? Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tatlısı malzemeleri nelerdir?
Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı
İnsanın gen haritası tamamen çıkarıldı
Bu zamana kadar koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüsten ölen kişilerin açıklanan resmi sayısı nedir?
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Sabahattin Ali neden öldürüldü?
İstanbul Valiliği'nden ''Sultanahmet Meydanı'' açıklaması
Valiliğin 'Sultanahmet Meydanı' kararına İBB'den ilk açıklama
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'da skandal! Camilerin önünde domuz pişirilecek
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim dikkat çekti

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

BURSA

19:35

05:13
19:35
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:20

04:59
19:20
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:03

04:43
19:03
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:46

04:25
18:46
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:35

04:20
18:35
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

ANKARA

19:20

04:59
SAHUR
19:20
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / İnsanın gen haritası tamamen çıkarıldı

İnsanın gen haritası tamamen çıkarıldı

Araştırmacılar, birçok hastalığa neden olan genetik çeşitlilik ve mutasyonla ilişkili detayları ortaya çıkaracak bir başarıya imza attı.

51 Dakika Önce
2022-04-02 16:44:56
İnsanın gen haritası tamamen çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları, insanın gen haritasını tamamen çıkardıklarını duyurdu.

Bilim insanları birçok hastalığın nedenini ortaya koyup çözüm için çare olabilecek bir başarı elde etti. "İnsan gen haritasını" eksiksiz olarak çıkardı.

Tamamlanan gen haritası, hakemli dergiler Science ve Nature Methods'da yayımlandı.

2003'teki eksikler tamamlandı

2003 yılında ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından insanın gen haritası ilk kez açıklanmış ancak yüzde 8'i deşifre edilememişti.

Yaklaşık 20 yıl sonra eksik parçalar tamamlandı.

Açıklanan eksiksiz haritanın, eskisinde yer almayan proteinleri kodlayan 104 gen dahil olmak üzere 3 bin 604 gen içerdiği aktarıldı.

Tıbbi keşiflerin önünü açabilir

Bu temel bilginin, genetik hastalıkların tedavisi konusunda devam eden birçok araştırmaya ışık tutması bekleniyor.

Bilim insanları, haritanın yaşlanma, kanser ve kalp rahatsızlığı gibi alanlarda tıbbi keşiflerin önünü açacağını söylüyor.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş