İnsan derisi gibi 'hisseden' yapay deri geliştirildi: Robotlar da bizim gibi 'hissedebilecek'

İnsan derisiyle aynı hisse sahip yapay bir deri geliştirildi. 3 boyutlu yazıcılarla geliştirilen derinin, robotların kavrama yeteneklerinin gelişmesinde büyük rol oynayabileceği ifade edildi.

3 boyutlu yazıcı teknoloji, son yılların en önemli teknolojileri arasında yer alıyor. Hatta bu teknolojinin ileride yapay organ üretmek için kullanılma potansiyeli bile bulunuyor.

Şimdiyse İngiltere'de bulunan Bristol Üniversite'sinden araştırmacılar, üç boyutlu yazıcılar ileinsan teniyle aynı hissiyata sahip parmak ucu geliştirdiklerini bildiriyor. Araştırmanın iki makale şeklinde Royal Society Interface isimli dergide yayımlanan bulgularına göre bu icadın, makinelerin eşyaları bir insan gibi kavrayamaması sorununa bir çözüm sunması mümkün olabilir.

3 boyutlu yazıcılarla insan derisine benzer yapay deri geliştirildi

İnsanların aksine dokunsal parmak uçları olmayan makineler, bu sebeple eşyaları bir insanın sahip olduğu el becerisiyle kavrayamazlar. Ancak bu pürüz, Bristol Üniversitesi'nden araştırmacıların cildimizde bulunan ve parmak izlerimizin de oluşmasını sağlayan 'dermal papilla' isimli yapıyı taklit eden iğne benzeri çıkıntılardan oluşan bir ağ kullanarak dokunma hissini yeniden yaratmaları sayesinde ortadan kalkabilir.

Çalışmalarının insan derisinin karmaşık iç yapısının insani dokunma duyumuzu nasıl yarattığını ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu ifade eden Bristol Üniversitesi Mühendislik Matematik Bölümü'nden Profesör Nathan Lepora, “Bu, yumuşak robotik alanında heyecan verici bir gelişmedir - dokunsal cildi 3 boyutlu olarak basabilmek daha hünerli robotlar yaratabilir veya onlara yerleşik bir dokunma hissi vererek protez ellerin performansını önemli ölçüde artırabilir" şeklinde kaydediyor.

Bununla birlikte Lepora, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen parmak uçlarındaki yapay sinir kayıtlarının, 40 yılı aşkın bir süre önceki gerçek kayıtlara oldukça benzediğini ve bunun son derece heyecan verici olduğunu belirtiyor. Gerçek kayıtların, kenarlar ve sırtlar üzerindeki tepeler ve eğimler ile çok karmaşık olduğunu ifade eden Lepora, aynı şekillerin yapay dokunsal verilerde de mevcut olduğunu kaydediyor.

Yapay parmak uçlarındaki yapar sinirler, gerçek sinir ucu kayıtlarına oldukça benziyor

Yapay parmak ucu ile insanlarda alınan sinir sinyalleri arasında oldukça yakın bir eşleşme olduğunu aktaran araştırmacılar, yine de yapay parmak ucunun ince ayrıntılara karşı o kadar hassas olmadığını ifade ediyor. Bunun nedeninin ise 3D yazıcı ile oluşturulmuş olan cildin, yetişkin insanların cildinden daha kalın olması olabileceği; ancak gelecekte aynı teknolojinin mikroskobik ölçekte yazdıracak şekilde geliştirilmesiyle bu sorunun da ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Lepora, asıl amaçlarının yapay deriyi gerçek deri kadar, hatta çok daha iyi hale getirmek olduğunu da sözlerine ekliyor.

Kaynak: webtekno.com .