DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı
Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye
FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi?
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil
Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak
Fransa ile Polonya arasında 'Rusya' gerginliği! ''Temelsiz ve skandal''
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / İnsan derisi gibi 'hisseden' yapay deri geliştirildi: Robotlar da bizim gibi 'hissedebilecek'

İnsan derisi gibi 'hisseden' yapay deri geliştirildi: Robotlar da bizim gibi 'hissedebilecek'

İnsan derisiyle aynı hisse sahip yapay bir deri geliştirildi. 3 boyutlu yazıcılarla geliştirilen derinin, robotların kavrama yeteneklerinin gelişmesinde büyük rol oynayabileceği ifade edildi.

3 Saat Önce
2022-04-07 07:59:40
İnsan derisi gibi 'hisseden' yapay deri geliştirildi: Robotlar da bizim gibi 'hissedebilecek'

3 boyutlu yazıcı teknoloji, son yılların en önemli teknolojileri arasında yer alıyor. Hatta bu teknolojinin ileride yapay organ üretmek için kullanılma potansiyeli bile bulunuyor.

Şimdiyse İngiltere'de bulunan Bristol Üniversite'sinden araştırmacılar, üç boyutlu yazıcılar ileinsan teniyle aynı hissiyata sahip parmak ucu geliştirdiklerini bildiriyor. Araştırmanın iki makale şeklinde Royal Society Interface isimli dergide yayımlanan bulgularına göre bu icadın, makinelerin eşyaları bir insan gibi kavrayamaması sorununa bir çözüm sunması mümkün olabilir.

3 boyutlu yazıcılarla insan derisine benzer yapay deri geliştirildi

robot el

İnsanların aksine dokunsal parmak uçları olmayan makineler, bu sebeple eşyaları bir insanın sahip olduğu el becerisiyle kavrayamazlar. Ancak bu pürüz, Bristol Üniversitesi'nden araştırmacıların cildimizde bulunan ve parmak izlerimizin de oluşmasını sağlayan 'dermal papilla' isimli yapıyı taklit eden iğne benzeri çıkıntılardan oluşan bir ağ kullanarak dokunma hissini yeniden yaratmaları sayesinde ortadan kalkabilir.

Çalışmalarının insan derisinin karmaşık iç yapısının insani dokunma duyumuzu nasıl yarattığını ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu ifade eden Bristol Üniversitesi Mühendislik Matematik Bölümü'nden Profesör Nathan Lepora, “Bu, yumuşak robotik alanında heyecan verici bir gelişmedir - dokunsal cildi 3 boyutlu olarak basabilmek daha hünerli robotlar yaratabilir veya onlara yerleşik bir dokunma hissi vererek protez ellerin performansını önemli ölçüde artırabilir" şeklinde kaydediyor.

Bununla birlikte Lepora, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen parmak uçlarındaki yapay sinir kayıtlarının, 40 yılı aşkın bir süre önceki gerçek kayıtlara oldukça benzediğini ve bunun son derece heyecan verici olduğunu belirtiyor. Gerçek kayıtların, kenarlar ve sırtlar üzerindeki tepeler ve eğimler ile çok karmaşık olduğunu ifade eden Lepora, aynı şekillerin yapay dokunsal verilerde de mevcut olduğunu kaydediyor.

Yapay parmak uçlarındaki yapar sinirler, gerçek sinir ucu kayıtlarına oldukça benziyor

Robot et

Yapay parmak ucu ile insanlarda alınan sinir sinyalleri arasında oldukça yakın bir eşleşme olduğunu aktaran araştırmacılar, yine de yapay parmak ucunun ince ayrıntılara karşı o kadar hassas olmadığını ifade ediyor. Bunun nedeninin ise 3D yazıcı ile oluşturulmuş olan cildin, yetişkin insanların cildinden daha kalın olması olabileceği; ancak gelecekte aynı teknolojinin mikroskobik ölçekte yazdıracak şekilde geliştirilmesiyle bu sorunun da ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Lepora, asıl amaçlarının yapay deriyi gerçek deri kadar, hatta çok daha iyi hale getirmek olduğunu da sözlerine ekliyor.

Kaynak: webtekno.com .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş