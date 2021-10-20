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TIMETURK / TEKNOLOJİ / İngiltere'den Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

İngiltere'den Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.

1 Saat Önce
2021-10-20 18:42:05
İngiltere'den Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor. AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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