DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme
''Alaattin Çakıcı, 'çekil' talimatı ile Kıbrıs'a gitti'' iddiası: Çakıcı’nın danışmanından yanıt
Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?
Tuğçe Kazaz'dan 'ikinci dil' çıkışı: 'Atatürk'ü o sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi'
Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı?
Almanya’da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde
Bilim insanları uzayda yay şeklinde bir yapı keşfetti
Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz korona aşısı yapılır mı?
Garaudy: İsrail yok olmaya mahkûmdur!
Türkiye’nin en yakın dostu ve tehdit oluşturan ülkeler
Erdoğan ile Aliyev 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı: ''Şuşa'da konsolosluk açacağız''
2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başladı mı? Bekçi başvuruları nereden yapılır?
Korkutan görüntü! 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
“Orta Afrika’daki sivil ölümlerin arkasında Rus paralı askerleri var”
ANALİZ: Avrupa ve ABD arasındaki 'Çin' düğümü

İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme

İngiliz denetim kurumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), teknoloji şirketleri Apple ve Google’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 17:57:43
İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nden (CMA) yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome'un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google'a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere'de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş