Influencer kelimesini yanlış okuyorsunuz

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte influencer kelimesini çok sık duyar olduk. Sizler için 'influencer' kelimesini araştırdık. Influencer ne demek? Influencerlar ne iş yapar? Influencer kelimesi nasıl okunur? Gelin birlikte bakalım...

İnfluencer etkileyici, etkileyen kişi demektir. Günümüzde influencer kelimesi bir kişinin bir ürünü kullanmasına ve devamlı o ürünü satın almasına katkı sağlayan kişiler için kullanılıyor.

Ürünü satın almaya teşvik eden influencerlar bu işte nasıl bu kadar başarılı?

İnfluencerlar önce ürünü kendileri deniyorlar. Daha sonra ürün hakkında olumlu veya olumsuz değerlendirmeler yapıyorlar. Fiyatı indirimde, fiyatı uygun, çok kullanışlı, takipçilerime özel indirim kodu aldım gibi cümleler söyleyip ürünleri kullanırken kendilerini sergiliyorlar. Daha sonra markadan aldıkları indirim kodunu takipçileriyle paylaşıp hem markaya hem kendilerine para kazandırıyorlar. Influencerlar doğrudan markayla iş birliği yapabildiği gibi, markayı satan e-ticaret siteleriyle de iş birliği içinde olabiliyorlar. Kendilerini takip eden hedef kitleyi de sürekli iletişim halinde olduğu için iyi tanıyan, karşılıklı güven sağlayan, samimi bir dil kullanan bu kişiler ürünü satın almaya teşvikte oldukça başarılılar.

Kimler influencer olabilir? Sadece ünlüler mi?

Ürün tanıtımlarını yalnızca aşina olduğumuz ünlü isimler yapmıyor. Sosyal medyada kendilerine takipçi toplamayı başarmış 'fenomen' olarak adlandırılan kişiler de ürün tanıtımı yapıp bu iş üzerinden para kazanabiliyor.

Influencer marketing ne demek?

İnstagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok gibi internet uygulamalarında tanınmış veya bir konu hakkında uzmanlaşmış kişilerle markaların işbirliği yapmasına influencer marketing denir. Kişiler ürünü kullanıp, değerlendirip, samimi bir dille kendisini takip eden kitleye tanıtır ve satın alınmasına teşvik eder.

Influencerlar devlete vergi ödüyor mu?

16 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile yürürlüğe giren Vergi Düzenlemesi ile influencer marketing çalışmaları yapan firmalar ve Influencerlar vergi ödemeye başladı.

18 yaşından küçük influencerlar da vergi ödemekle mükellef mi?

Vergi Usul Kanunu 9. maddesinde; “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir” ifadeleri yer alıyor. Yani reşit olmamak vergiden muaf olmak manasına gelmiyor. Vergi mükellefi reşit oluncaya kadar kanuni temsilcisinin vergi işleriyle ilgilenmesi gerekiyor.

Influencer kelimesi nasıl okunur?

Etki eden ve etkileyen kişi anlamına gelen ve birçok kişinin yanlış yazıp yanlış okuduğu Influencer kelimesi 'influınsır' olarak okunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.