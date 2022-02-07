İlk Türk Laboratuvarı Dünyada Savunma Sanayisi Üretimine Onay Veriyor

SAHA İstanbul bugün ülkemizin en büyük sanayi kümelenmesi kabul edilmektedir. SAHA İstanbul aynı zamanda, Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği’nin ikinci büyük kuruluşu haline gelmiştir.

EUROLAB, savunma, havacılık ve uzay sektöründe bu kadar güçlü bu kuruluşun Test ve Sertifikasyon Komitesi'ne kabul edilmiştir. Bu, EUROLAB için büyük bir başarı olduğu kadar, ülkemizin de bu alandaki gücünü yansıtan önemli bir adımdır. SAHA İstanbul sadece büyük sanayi firmaları için değil, büyük, küçük, KOBİ seviyesinde firmalar için de çaba göstermektedir. SAHA İstanbul, her boyuttan firmaların bir araya gelmesi için önemli bir görev üstlenmiştir. EUROLAB laboratuvarları da artık bu çabanın bir parçasıdır. Bugün SAHA İstanbul'un 600'ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.

EUROLAB açısından bu üyeliğin çok büyük bir anlamı daha var. EUROLAB, hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmeler için sayısız test, ölçüm, analiz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapmaya devam etmektedir ve savunma sanayisi üretimine onay veren ilk Türk Laboratuvarı olma başarısını göstermiştir. EUROLAB sadece ülkemizden değil dünyanın her yerinden firmalara onay vermektedir.

SAHA İstanbul, Test ve Sertifikasyon Komitesi'nde bugünlerde, özgün bir proje olarak, insansız sistemler için test, geliştirme ve eğitim merkezi kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra denizcilik alanında çalışan firmaların envanterinin çıkarılması ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan test, sertifikasyon ve eğitim alanlarının belirlenmesi çalışmaları hedeflenmektedir.

Geleceğin savunma teknolojilerinde geleneksel kara, deniz ve hava kuvvetleri dışında uzay ve siber uzayın çok önemli bir harekat alanı haline geldiği ortadadır. Ülkemiz siber sistemler alanında da üstünlük kazanmak çabasındadır. Bu paralelde, savunma sanayiinde, büyük veri analizi, yapay zeka, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında yerli teknolojiler kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle EUROLAB laboratuvarlarında, sadece askeri ekipman ve malzemeler ya da çevresel ve elektriksel testler değil, uzay koşulları simülasyonu, kimyasal ve atmosferik basınç, kritik hava koşulları ve kimyasal testlere kadar birçok alanda test, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme hizmetleri verilmektedir.

EUROLAB, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilmesi ve rekabet edebilirliğin artması için, üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır.

EUROLAB, SAHA İstanbul ile işbirliği paralelinde kurumsal değerlerini de yükseltmiştir. Bundan böyle, savunduğu kurumsal değerleri arasına, yerli ve milli olmak, sürdürülebilir olmak, birlikte çalışmak, bilimsel olmak ve yenilikçi düşüncede olmak gibi yaklaşımları da dahil etmiştir.

EUROLAB, faaliyetleri çerçevesinde işletmelerin gerekli ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar toplum sağlığı ve güvenliği ile çevreye olan etkileri de dikkate almakta ve çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

EUROLAB, ülkemizde ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmeler için sayısız test, ölçüm, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme çalışmaları yapmaya devam etmektedir ve bu alanda öncü olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. .