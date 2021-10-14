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TIMETURK / TEKNOLOJİ / İki ülke daha Türk İHA'sı satın almak için talepte bulundu

İki ülke daha Türk İHA'sı satın almak için talepte bulundu

Türk İHA ve SİHA'larına dünyadan talep artıyor. Etiyopya ve Fas'ın da Türkiye'den silahlı insansız hava aracı almak için talepte bulunduğu ortaya çıktı.

4 Saat Önce
2021-10-14 14:45:02
İki ülke daha Türk İHA'sı satın almak için talepte bulundu

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda savaşın seyrini değiştiren Türk İHA ve SİHA'larına her geçen gün dış ülkelerden gelen talepler giderek artıyor. Birçok ülkenin Türkiye'den SİHA ve İHA satın almak için sıraya girdiği belirtiliyor.

Etiyopya ve Fas da, Baykar Savunma'nın ürettiği silahlı insansız hava araçlarından (İHA) satın almak için talepte bulundu.

Reuters'ın haberine göre, bir Türk yetkili Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.

Kaynaklar talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.

Hangi ülkeler Türkiye'den İHA satın aldı?

Reuters'ın haberine göre Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı. Birçok ülkenin de İHA ve SİHA satın almak için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalardaki başarısından sonra Türkiye'nin askeri İHA ve SİHA alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği çok sayıda savunma endüstrisi analisti tarafından dile getirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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